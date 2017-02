Neuer Verein rückt Schlacht ins Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Seelower Höhen - Verein zur Förderung der Geschichtslandschaft Oderland" heißt der neue Verein, der sich künftig gemeinsam mit der Gedenkstätte um die touristischen Aufgaben im Zusammenhang mit der größten Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden kümmern will. Vorsitzender Tobias Voigt und sein Stellvertreter Enrico Holland haben dabei nicht den im vorigen Jahr aufgelösten ehemaligen Förderverein zum Vorbild. Sie wollen vielmehr das Interesse der jungen Generation und der zahlreichen Touristen besser befriedigen, die extra nach Seelow kommen, um dort etwas über diesen Schlacht zu erfahren. Im April 1945 standen sich im Oderbruch und auf dem Höhenzug Hunderttausende Soldaten, 14 000 Geschütze, 5000 gepanzerte Fahrzeuge und die gleiche Anzahl an Flugzeugen gegenüber.

"Wir übernehmen an der Gedenkstätte häufig Führungen mit den Touristen und wissen, was sie erwarten. Oftmals haben sie schon andere Schlachtfelder wie Verdun besucht. Was sie aber hier in Seelow erleben, das entspricht bei weitem nicht dem, was man bei einem Schlachtfeld dieser Bedeutung erwartet", erklären die Vereinsgründer.

Ihrer Meinung nach entspricht das, was Museum und Gedenkstätte derzeit bieten, bei weitem nicht modernen Anforderungen. "Besonders bei Jugendlichen, die in den verschiedenen Computerspielen bereits einige Vorkenntnisse zum Schlachtverlauf gesammelt haben, können wir sehr gut anknüpfen, wenn wir die tatsächlichen Schecken des Krieges hier vor Ort deutlich machen", sieht es Tobias Voigt. Das Museum verfüge über eindrucksvolle Exponate, sehr eindrückliche Fotos und Filme, die jedoch nicht in der aktuellen Ausstellung gezeigt werden.

Es gehe den Vereinsmitgliedern darum, den Jugendlichen die Schlacht begreiflich zu machen. Auch analog und nicht nur digital. Dazu gehöre ebenso, dass sie die ausgestellten Waffen im Freigelände anfassen dürfen. "Der Panzer ist zwar neu angestrichen worden. Doch innerlich ist er vergammelt. Wir planen, ihn zu öffnen und zu bestimmten Gelegenheiten auch zugänglich zu machen", sagt Voigt. Auf anderen Schlachtfeldern Europas sei es üblich, dass auch die Waffen des Gegners gezeigt werden. Sie möchten, dass neben dem russischen T34 auch ein deutscher Kampfpanzer steht.

Um all das umsetzen zu können, wäre es allerdings notwendig, dass diese historische Stätte in ihrer ganzen nationalen Dimension auch vom Bund verantwortet werden müsse, sind die Vereinsmitglieder überzeugt. Dann könnte sie auch für die touristische Entwicklung eine nachhaltigere Rolle spielen als in den vergangenen 25 Jahren.

