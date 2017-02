Topka siegt im Wriezener Zweikampf

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bei den U-23Kreismeisterschaften der Classic-Kegler blieben am Sonntag auf der Anlage des 1. KSC Seelow die zwei Wriezener Teilnehmer unter sich. Die Gut-Holz-Akteure Lucas Topka und Maximilian Batze ermittelten im klubinternen Duell in der Kreisstadt den neuen Titelträger. Letztlich entpuppte sich die Titelentscheidung als eine einseitige Angelegenheit. Topka setzte sich mit 524 Holz deutlich gegen Maximilian Batze (376 Holz ) durch und durfte sich über den Gewinn des Kreismeistertitels der U23 freuen. Beide Wriezener haben ein Startrecht für die Landeseinzelmeisterschaften 2017 am 29./30. April in Cottbus.