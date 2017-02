Stadt noch längst nicht barrierefrei

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Über die Arbeit des Senioren- und Behindertenbeirates informierte Vorsitzende Doris Brieger bei der jüngst stattgefundenen Stadtverordnetenversammlung in Bad Freienwalde. Der Beirat kümmere sich um die Belange von Menschen mit Behinderung und die der Senioren wie Behindertenparkplätze oder Barrierefreiheit in der Stadt. "Für uns Nicht-Fachleute ist es auch spannend", sagte sie. Es sei aber auch eine Herausforderung.

Mit bestimmten Problemen oder Anfragen würden sich die Senioren an sie wenden, wie bei schlechten Straßenzuständen, mangelnder Sauberkeit in der Stadt oder die Neuerungen im Pflegegesetz. Auch für die Organisation diverser Veranstaltungen sei der Beirat zuständig, so Doris Brieger. "Wir tun die Arbeit gern", sagte sie. Auch die entsprechende Unterstützung von der Stadt würden sie für ihre Arbeit erhalten. Einmal monatlich treffe sich der Vorstand des Vereins, sagte die Vorsitzende.

Detlev Wieland (SPD) erkundigte sich bei der Vorsitzenden anschließend nach dem Zustand der Barrierefreiheit und danach, ob der Beirat mit der Situation zufrieden sei. Es sei immer wieder Thema, sagte sie. Regelmäßig würden sie Hinweise von manchen Bürgern bekommen, dass diese in der Stadt nicht zurechtkämen, erklärte sie. "Wir wissen, dass es Handlungsbedarf gibt." Dabei verwies sie auch auf einen Bericht vom OFFi in Bad Freienwalde, der ausführlich die Situation der Barrierefreiheit in Bad Freienwalde beschreibt. Auch dieser bestätige, dass es noch einiges in dieser Hinsicht zu tun gebe, so die Vorsitzende. Ihr sei aber auch bewusst, dass das mit den nötigen finanziellen Mitteln verbunden sei.

"Wie sieht es aus mit behinderten- und altersgerechtem Wohnraum?", sprach Joachim Rau (Linke) ein anderes wichtiges Thema an. Dass seniorengerechter Wohnraum benötigt werde, sei im Seniorenzentrum fast täglich zu spüren, sagte die Leiterin des Seniorenzentrums der Stephanus-Stiftung in der Frankfurter Straße in Bad Freienwalde. Aber auch Begleitung und Unterstützung würden gebraucht, sagte sie. "Behindertengerechtes Wohnen macht nur Sinn, wenn man auch die Angebote dazu hat." Vieles sei noch am Anfang, so Doris Brieger. "Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt."

Bettina Mühlenhaupt (SPD) lobte indessen die gute Zusammenarbeit zwischen dem Senioren- und Behindertenbeirat und der Stadtverwaltung.