Der Zug fährt Richtung Volksentscheid

(MOZ) Im Jahr 2012 war erstmals ein Volksbegehren in Brandenburg erfolgreich. Mehr als 100 000 Brandenburger stimmten damals für ein striktes Nachtflugverbot am künftigen BER. Die rot-rote Landesregierung, namentlich die SPD, hatte das Ansinnen abgelehnt, war dann aber doch vor dem drohenden Volksentscheid zurückgeschreckt und hatte dem Ansinnen zugestimmt. Was letztlich folgenlos blieb, da die Miteigentümer der Flughafengesellschaft von Brandenburg nicht überstimmt werden konnten.

Jetzt hat eine Volksinitiative, also die erste Stufe der Volksgesetzgebung, in kürzester Frist 130 000 Unterschriften gesammelt. Niemand zweifelt daran, dass die Initiatoren bei einer Ablehnung durch die rot-rote Landtagsmehrheit ein erfolgreiches Volksbegehren (80 000 Unterschriften) auf den Weg bringen dürften. Auch wenn die Unterschriften dann nicht so einfach auf der Straße, sondern auf Ämtern geleistet werden müssen. Bei erneuter Ablehnung stünde ein Volksentscheid ins Haus.

Wird also Rot-Rot wie 2012/13 einknicken? Damit ist nicht zu rechnen. Die Regierungsparteien, vor allem aber Regierungschef Woidke, ständen als Verlierer da, wenn sie ihr wichtigstes Reformvorhaben abblasen müssten. Woidkes politisches Schicksal ist regelrecht mit der Umsetzung der Reform verbunden, auch wenn er sich in den vergangenen beiden Jahren meist viel Mühe gegeben hat, das Thema weit von sich weg zu halten.

Die Koalition wird in den kommenden Wochen ein paar Nachbesserungen anbieten: Mehr Geld für Kreise ohne Berlinanschluss oder eine Abkehr von den geplanten Riesenkreisen im Süden des Landes. Die Einkreisung von Frankfurt, Brandenburg und Cottbus als Kern der Reform wird jedoch nicht zur Disposition gestellt. Damit werden sich CDU, FDP und BVB/Freie Wähler nicht zufrieden geben. Die betonen zwar neuerdings auch den Reformbedarf, gaukeln aber mit dem Ruf nach einen Neuanfang vor, dass der nächste Reformansatz völlig anders aussähe.

Innenminister Schröter kann sich derweil noch so oft beschweren, dass in der Debatte um Verwaltungsgrenzen zum Teil irrationale Ängste geschürt werden. Ihm ist es nicht gelungen, die Brandenburger mitzunehmen auf den Reformkurs. Im Gegenteil! Er hat viele vor den Kopf gestoßen. Vor allem aber hat er Verzögerungen und Zweifel an der juristischen Solidität der Reformgesetze zugelassen.