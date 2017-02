Französischer Opel

artikel-ansicht/dg/0/

Was hat sich geändert? 2012 steckten beide Hersteller in den roten Zahlen. Die Franzosen kamen mit einem drastischen Sparkurs, aber auch der Hilfe des Staates zurück in die Gewinnzone. Opel blieb das versagt. Obwohl man wieder mehr Autos verkauft. Der Verfall des britischen Pfundes hatte zuletzt einen Anteil daran, weil zu Opel die Schwestermarke Vauxhall gehört. Und so gilt: Die Blitz-Marke schreibt Verluste seit 1999.

Ein Selbstläufer wäre ein Riese Peugeot/Citroën/Opel nicht. Die Marken haben ein Problem - sie sind auf Europa konzentriert. In dem gesättigten Markt ist Wachstum schwierig, die Überkapazitäten sind groß. Die Franzosen haben Schritte ins Ausland gewagt - was Opel wegen der Mutter GM nicht durfte. Mit einem Zusammenschluss könnte man Synergien heben, Geld freischaufeln, um Forschung und Entwicklung für autonomes Fahren und Elektromobilität zu bezahlen. Bezahlen müssen das aber auch viele Arbeitnehmer: Neue Standortschließungen kommen bestimmt.