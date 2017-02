IHK fÃ¼r flexiblere LadenÃ¶ffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Mit der Änderung sollen die Bestimmungen etwas flexibler gestaltet werden. Demnach werden durch die Ordnungsbehörde nur noch maximal fünf Sonderöffnungstage für die gesamte Stadt festgeschrieben. Zusätzlich können laut Paragraf 5 Verkaufsstellen "aus Anlass regionaler Ereignisse, insbesondere traditioneller Vereins- oder Straßenfeste oder besonderer Jubiläen, an einem weiteren Sonn- oder Feiertag" öffnen. Dieser sechste Öffnungstag kann in den einzelnen Stadtgebieten - Frankfurt ist in fünf Gebiete aufgeteilt - an unterschiedlichen Tagen angesetzt werden. An der Gesamtzahl von maximal sechs verkaufsoffenen Sonntagen je Geschäft ändert sich nichts.

Während die Gewerkschaft Verdi die Gesetzesänderung ablehnt, begrüßt die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) die Novellierung. "Der Einzelhandel würde damit ein klein bisschen mehr Flexibilität bekommen", sagt Uta Häusler, Leiterin des Fachbereichs Unternehmensförderung. Die Gesetzesänderung, die eigentlich schon zu Jahresbeginn hätte in Kraft treten sollen, sei ein erster Schritt. "Langfristig streben wir dieselben Möglichkeiten an wie in Berlin, wo bis zu zehn verkaufsoffene Sonntage möglich sind. Wenn wir Berlin und Brandenburg als einen Wirtschaftsraum betrachten, brauchen wir auch gleiche Bedingungen."

Für Frankfurt sind für dieses Jahr folgende verkaufsoffene Sonntage per Verordnung festgelegt worden: der 5. März, der 2. April, der 10. September, der 1. Oktober sowie der 10. Dezember und der 17. Dezember.