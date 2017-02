Erneut bahnt sich ein Dreikampf an

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auch in diesem Spieljahr ist von zwei zum Aufstieg berechtigten Plätzen in der Fußball-Kreisklasse Süd auszugehen. Das ergab die Staffeltagung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552251/

Wie schon im Vorjahr bahnt sich ein Dreikampf an der Spitze an, diesmal zwischen dem Spitzenreiter Coschener SV, und den Verfolgern FC Lok aus Frankfurt sowie dem Polizei SV, ebenfalls aus der Oderstadt. Die beiden Erstplatzierten trennt dabei nur die Winzigkeit von einem geschossenen Tor. Wie es der Spielplan so will, treffen beide in einem Nachholspiel am 25. Februar aufeinander. Auch der beste Torjäger kommt vom Spitzenreiter. Hier führt Daniel Henze aus Coschen (16) vor Pierre Haase von Polizei SV (12) und Nicky Wutzig von der SG Tiefbau (11). Nur noch geringe Chancen auf den Aufstieg haben die nachfolgenden Teams aus Reitwein sowie der USC Viadrina und die SG Tiefbau. Ihre Leistungen sind für Höheres einfach zu unbeständig. Die weiteren sechs Teams komplettieren das leider nur noch aus zwölf Teams bestehende Feld.

Nachdem bereits vor dem ersten Spiel die dritte Mannschaft von Blau-Weiß Markendorf die Segel streichen musste, zog auch Blau-Weiß Ziltendorf seine zweite Mannschaft während der Hinrunde vom Spielbetrieb zurück. Dies war auch einer der Kritikpunkte von Staffelleiter Reinhard Klopsteg auf der turnusmäßig stattfindenden Staffeltagung. Außerdem wies er auf die fehlende Schiedsrichter einiger Teams hin. Insgesamt zog er aber ein positives Fazit der Hinrunde. Nur zwei rote Karten sind recht wenig, ebenso die fünf Gelb-Roten. Nur eine Sportgerichtsverhandlung wegen Nichtantritt liegt auch noch im Rahmen. Das fairste Team stellt bisher die zweite Mannschaft von Astoria Rießen.

Explizit wies Staffelleiter Klopsteg noch einmal darauf hin dass Spielverlegungen nur noch über das elektronische Postfach erfolgen und vier Wochen vorher angemeldet werden müssen. Spielabsagen können nur noch mit Begründung und dazu nachgereichtem Schriftstück erfolgen. Zudem sollte immer zuerst dem Gegner Bescheid gegeben werden.