Wetterkunde für Chinesen

Lindenberg (MOZ) Auf ihrer dreiwöchigen Bildungsreise durch Deutschland hat eine Delegation von chinesischen Klimaexperten am Dienstag auch in Lindenberg Halt gemacht. Die Wissenschaftler statteten dem Wettermuseum und dem Richard-Aßmann-Observatorium einen Besuch ab.

Die Ballonhalle 2 des Wettermuseums hat es den Gästen aus China besonders angetan. Aufmerksam lauschen sie bei frostigen Temperaturen den Ausführungen von Bernd Stiller zu Richard Aßmann, dem "Mitentdecker der Stratosphäre", und folgen dem Vorsitzenden des Wettermuseum e. V. in der Halle von einem Exponat zum nächsten. Stiller reichert seine Ausführungen zu den Ausstellungsstücken mit vielen Anekdoten an. Sie kommen - von Dolmetscherin Suichi Kwo ins Chinesische übersetzt - bei den Experten gut an und sorgen für ausgelassene Stimmung während der gesamten Führung.

Es wird gelacht und fotografiert. Als beliebte Fotomotive erweisen sich die großen Wetterdrachen. Doch auch Leihgaben der Initiative TheaterMuseum Berlin sorgen bei den Wissenschaftlern für Spaß. An altertümlichen Wettermaschinen, die Teil einer Barockbühne sind, können Regen, Wind und Donner simuliert werden. Das gefällt nicht nur Kindern sondern offensichtlich auch Erwachsenen gut. Ein ganzes Gewitter lassen Stiller und die Besucher aufziehen.

Insgesamt drei Wochen sind die 20 Klimaexperten, die in unterschiedlichen chinesischen Provinzen in leitenden Positionen an Wettereinrichtungen tätig sind, in Deutschland unterwegs. Stationen ihrer Reise sind meteorologische Institute verschiedener Universitäten wie der Freien Universität in Berlin, aber auch die Niederlassungen des Deutschen Wetterdienstes in Berlin und in Essen sowie die Forschungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts. "Wir betreuen zum ersten Mal eine Gruppe zu dem Thema Klima", erklärt Axel Rautenberg, der stellvertretende Vorsitzende des Chinesisch-Deutschen Vereins aus Düsseldorf, der sich um den Aufenthalt der Delegation aus Asien kümmert.

Doch zurück nach Lindenberg: Der Besichtigung der Ballonhalle 2 folgt ein Rundgang durch den Außenbereich. Stiller erklärt zwei Modelle für die Fernsondierung, dass Deutschland einst geteilt war und den Klimazaun. Der Zaun zeigt die Temperaturentwicklung der vergangenen Jahrzehnte an anhand der Jahresdurchschnittstemperatur in Lindenberg, angefangen bei der Gründung des Richard-Aßmann-Observatoriums 1907. Für den Zaun gilt: Je wärmer die ermittelte Durchschnittstemperatur, desto höher die entsprechende Latte. Auf eine Besonderheit in der 30er-Jahren weist der Vorsitzende die Gäste hin: 1934 wurde eine Jahresdurchschnittstemperatur von 10,5 °C gemessen. Seit den 90er-Jahren ist das quasi der Normalfall. "Jedes Jahr müssen wir mehr Geld für Holz ausgeben", sagt Stiller und erntet dafür - nach kurzer Pause für die Übersetzung - Gelächter.

Die Besucher interessiert der Höhenweltrekord für Drachen, der mit 9740 Metern 1919 in Lindenberg aufgestellt wurde. Stiller spricht gerne darüber und betont: "Der Rekord wurde bis heute nicht übertroffen."

Wieder im Warmen erklärt der Vorsitzende den Gästen, wie das Logo des Wettermuseums - ein roter Pfeil nach oben und ein blauer nach unten - denn unter anderem zu deuten sei: "Wir stellen einen Förderantrag und hoffen, dass es aufwärts geht, dann aber kommt der Brief mit der Absage."