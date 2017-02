Warnstreik legt Busverkehr lahm

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Dienstagmorgen ging nichts mehr. Busse der Busverkehr Oder-Spree (BOS) GmbH fuhren aufgrund eines am Vortag ausgerufenen Warnstreiks in Eisenhüttenstadt gar nicht, in Beeskow und Fürstenwalde vereinzelt. Heute fahren die Linien wieder normal.

Alles ruhig: Weder Personen noch Busse waren am Dienstagmorgen im Depot des Busverkehrs Oder-Spree in der Eisenhüttenstädter Seeplanstraße zu sehen.

"Bei uns kommen viele Schüler mit dem Bus, aber das hat trotz des Streiks richtig gut geklappt", erzählt Simona Schmöche, Schulleiterin der Goethe-Grundschule in Eisenhüttenstadt, am Dienstag. Die Eltern seien offensichtlich gut vorbereitet gewesen, vermutet sie. Auch in der Neuzeller Grundschule und am Eisenhüttenstädter Gymnasium gab es nur vereinzelte Anrufe, dass Schüler aufgrund ausgefallener Busse erst später kommen. "Aus schulischer Sicht war dieser Streik keine Sensation", erklärte Roland Görlitz, Leiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Gravierende Einschnitte habe es dadurch nicht gegeben. In vielen Fällen sprangen die Eltern als Taxi ein.

Schon am Montagnachmittag war die Nachricht vom Warnstreik bei der Busverkehr Oder-Spree (BOS) GmbH auf der Internetseite der Märkischen Oderzeitung vielfach geteilt worden. Bitterböse Kommentare von Betroffenen blieben aber aus, stattdessen wurde offensichtlich nach Lösungen gesucht, um den Ausfall der Buslinien zu überbrücken.

Ab 10 Uhr lief dann am Dienstag im Landkreis alles wieder planmäßig beim Busverkehr, erklärt Holger Auferkamp, Sprecher der Deutschen Bahn. Die DB Regio AG ist mit 51 Prozent am BOS beteiligt. Die restlichen 49 Prozent hält der Landkreis Oder-Spree. Verständnis für den Warnstreik hat Auferkamp nicht: "Die Tarifverhandlungen gehen am Donnerstag weiter und sind noch nicht gescheitert", erklärte er. "So etwas vorher auf dem Rücken der Kunden auszutragen, halte ich für schwierig." Er verweist darauf, dass man kurzfristig organisiert habe, dass das Kundentelefon der BOS GmbH schon ab 3.30 Uhr morgens besetzt war. Vereinzelt gab es jedoch Beschwerden, dass dort niemand erreicht wurde. Doch einer der betreffenden Mitarbeiter vom BOS versichert: "Ich war ab 3.30 Uhr vor Ort." Er räumt aber ein, dass möglicherweise nicht jeder Anrufer durchgekommen sei. Die vielen, die es aber geschafft hätten, denen konnte er Auskünfte erteilen. "Beschimpft wurde ich nicht."

Die gesamte Situation sei dennoch nicht schön gewesen, sagt Auferkamp. Aufgrund der kurzfristigen Streikankündigung sei es auch nicht gelungen, Busfahrer oder Busse als Ersatz zu finden. Ihm zufolge sollten in der Frühschicht 76 Busse fahren. Die Mehrheit aber blieb in den Depots. Doch einige wenige der 180 BOS-Mitarbeiter haben nicht gestreikt, deshalb seien neben den Bussen der privaten Subunternehmer auch zirka acht bis zehn BOS-Busse gefahren, einer zum Beispiel in Richtung Grünheide.

Marco Pavlik von der Gewerkschaft ver.di hingegen sagt: "Wir hatten im Kreis Oder-Spree nur vier Streikbrecher. In Erkner, Eisenhüttenstadt und Müllrose fuhr gar kein BOS-Bus raus, in Beeskow einer und in Fürstenwalde drei. Ich hoffe, die Arbeitgeber haben verstanden. Wir wollen den unbefristeten Streik vermeiden, aber wir sind bereit dazu." Die Entscheidung wird bald getroffen. Am Donnerstag beginnen die Verhandlungen im Tarifstreit an, Pavlik führt sie von Seiten der Gewerkschaft.

Die Gründe für den Warnstreik kann man so zusammenfassen: Die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs in Brandenburg wollen mehr Lohn, und zwar vier Prozent, damit die prognostizierte Inflation bis 2018 ausgeglichen wird. Außerdem soll die Sonderzahlung, das Weihnachtsgeld, von 512 auf 750 Euro angehoben werden. Das klingt alles einfach, ist es aber nicht ganz, denn beim BOS werden die Mitarbeiter für die gleiche Arbeit nach verschiedenen Tarifen bezahlt, wer vor 2003 eingestellt wurde, bekommt den des öffentlichen Dienstes, war danach kam, erhält weniger. "Die Arbeitgeber wollen das ausgleichen, zulasten der langjährigen Mitarbeiter", erklärt Pavlik. Ein Busfahrer, der jetzt neu anfängt, erhält 1900 Euro brutto. In welche Richtung die Verhandlungen am Donnerstag gehen könnten, dazu wollte sich der Bahnsprecher nicht äußern.