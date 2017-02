Spielmobil zum Mieten

artikel-ansicht/dg/0/

Der Anhänger ist mit verschiedenen Spielgeräten gefüllt. Allen voran eine große Hüpfburg. Dazu dann der beliebte Spiele-Klassiker "Vier gewinnt" im XXL-Format für die Nutzung im Freien. Außerdem finden sich im Spielmobil unter anderem ein Balanceboard, eine kleine Torwand, weiteres Spielgerät und diverse Hüpfsäcke. Wer möchte, kann das Spielmobil von der Kirchengemeinde gegen eine Gebühr ausleihen. Die Höhe sei noch nicht endgültig geklärt, "aber wir denken so an 20 Euro pro Tag", kündigte der Pfarrer an. Die Sponsoren seien anfangs davon ausgenommen. Sie hätten die ersten drei Ausleihen frei. Das Angebot richtet sich an Firmen, Vereine und Einrichtungen, die damit öffentliche Feste schmücken könnten.

Pfarrer Kuhn macht dabei allerdings deutlich, dass vor einer Ausleihe bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssten. So sei für den Transport des Spielmobils in jedem Fall ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung nötig. Zudem müsse am Aufbauort auch die Betreuung der Kinder abgesichert werden. Und dann sei auch bei der Hüpfburg für das Gebläse noch ein Stromanschluss erforderlich.

Eigentlich sollte die Übergabe des Spielmobils bereits im Dezember erfolgen, berichtete Pfarrer Kuhn.Bis aber alle Anmeldeformalitäten erledigt, offene interne Fragen geklärt waren, sei dann noch etwas Zeit vergangen.

Wer das Spielmobil ausleihen möchte, kann sich an das Gemeindebüro, Predigerstraße 2, wenden, Tel. 03341215541.