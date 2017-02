Polizeibericht Schwedt vom 14.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt. Da hatten die Polizisten den richtigen Riecher: Auf der A11 hielten sie am Montagvormittag zwischen den Anschlussstellen Lanke und Finowfurt einen polnischen Kleintransporter an – und fanden in dem Wagen mehr als 50 zurechtgeschnittene Enden von Kupferkabeln. Die Kabel waren zwischen sechs und sieben Meter lang. Der 30 Jahre alte Fahrer konnte nicht nachweisen, dass die Fracht ihm gehörte und woher sie stammte. Der mutmaßliche Kabeldieb wurde festgenommen, sein Transporter sichergestellt.

Fahrer ohne gültigenFührerschein

Prenzlau. Weil er eine Vorschrift missachtet hat, muss sich ein 36 Jahre alter Mann nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er konnte, als er am Montagnachmittag mit seinem Mazda 626 am Ortseingang Wollenthin zur Verkehrskontrolle angehalten wurde, nur einen Führerschein der russischen Förderation vorweisen. Da er aber schon seit knapp zwei Jahren in Deutschland lebt, hätte er ihn umschreiben lassen müssen.