Polizeibericht Eberswalde vom 14.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552257/

Finowfurt. Da hatten die Polizisten den richtigen Riecher: Auf der A11 haben sie am Montagvormittag zwischen den Anschlussstellen Lanke und Finowfurt einen polnischen Kleintransporter angehalten – und fanden in dem Wagen mehr als 50 zurechtgeschnittene Enden von Kupferkabeln. Die Kabel waren zwischen sechs und sieben Meter lang. Der 30 Jahre alte Fahrer konnte nicht nachweisen, dass die Fracht ihm gehörte und woher sie stammte. Der mutmaßliche Kabeldieb wurde festgenommen, sein Transporter sichergestellt.

Radfahrerinvom Auto erfasst

Lindenberg. Bei einem Unfall auf der B2 in Lindenberg ist am frühen Dienstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 5.45 Uhr, als sienahe der Aral-Tankstelle die Straße überqueren wollte, um auf den Radweg zu gelangen, von einem BMW erfasst worden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Unfallkrankenhaus Berlin. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Ohne Fahrschein,mit Canabis

Eberswalde. Hätte er lieber das Geld für einen Fahrschein, statt für Drogen ausgegeben: Weil er ohne Ticket mit der Regionalbahn von Berlin Richtung Stralsund unterwegs war, ist ein25 Jahre alter Zugreisender am Montagnachmittag von Bundespolizisten näher unter die Lupe genommen worden. Gegenüber den Beamten, die am Bahnhof Eberswalde in den Zug stiegen, konnte er sich zudem nicht ausweisen, er wurde mit zur Dienststelle genommen. In seinem Rucksack fanden die Bundespolizisten Canabis.