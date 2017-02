Polizeibericht Freienwalde vom 14.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin. 600 Euro Schaden haben Diebe laut Polizei in einer Wohnung hinterlassen. Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen die Kriminellen in den Abendstunden am Montag in die Räume in der Straße der Jugend ein und stahlen in erster Linie Schmuck, wie die Polizei berichtet. In allen Zimmern waren Spuren der Verwüstung zu erkennen.

Kabel beschädigt und gestohlen

Rüdersdorf. Unbekannte haben sich an einem Hauptstromkasten zu schaffen gemacht. An dem Kasten, der auf einer Baustelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgestellt war, wurden die Zuleitungen beschädigt beziehungsweise teilweise gestohlen. Die Tatzeit, so schätzt die Polizei, lag zwischen dem 7. und dem 14. Februar. Zur Schadenshöhe lagen den Beamten keine Angaben vor.