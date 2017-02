Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 14.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ein nicht gerade nüchterner 47-Jähriger versuchte am Montagnachmittag, Waren aus einem Kaufmarkt an der Heilbronner Straße zu stehlen. Er wurde erwischt und die Polizei berufen. DieBeamten ermittelten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 3,78 Promille und ließen ihn deshalb auf dem Revier seinen Rausch ausschlafen.

Betrugsversuch gescheitert

Wieder einmal haben angebliche Verwandte versucht, sich von einer Senioren Geld zu verschaffen. Dieses Mal wurde in Müllrose eine 69-Jährige am Telefon von einer Frau um Unterstützung für einen Wohnungskauf gebeten. Doch die Müllroserin erkannte den Betrugsversuch.

20-Jähriger muss ins Gefängnis

Bundespolizisten haben am Montagabend einen gesuchten Dieb auf der Autobahn festgenommen. Sie entdeckten den Mann aus Bayern in einem Reisebus auf dem Weg nach Polen. Das Amtsgericht Wiesbaden sucht seit Dezember 2016 nach ihm. Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls war er zu einer Jugendstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Nun wird er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Blitzer steht heute unter anderem in der Kopernikusstraße.

Blitzer