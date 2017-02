Polizeibericht Seelow vom 14.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (moz) Letschin (MOZ) Über ein aufgehebeltes Fenster sind Unbekannte am Montagabend in eine Wohnung in der Straße der Jugend in Letschin eingebrochen. Wie die Polizei informiert, durchsuchten sie alle Räume. Ihr Augenmerkhabe offenbar vor allem auf Schmuck gelegen. Was sie fanden, nahmen die Diebe mit. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt