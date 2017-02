Zwei wertvolle Punkte mit der Schluss-Sirene

artikel-ansicht/dg/0/

Der Jubel in der kleinen Sporthalle an der Fredersdorfer Tieckstraße war am Ende riesengroß. Die Gastgeber hatten selbst das Spiel bis zum Schluss spannend gehalten und denkbar knapp mit nur einem Tor Vorsprung gewonnen. Der lang aufgeschossene André Barnow übernahm Sekunden vor der Schluss-Sirene Verantwortung und hämmerte den Ball ins untere Eck der Babelsberger. Er sicherte seiner Mannschaft so zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Die TSG-Handballer haben gegenüber Verfolger SG Westhavelland nun sechs Zähler Vorsprung.

War das schon eine Vorentscheidung in puncto Titelkampf? TSG-Trainer Sebastian Spaar will davon nicht viel wissen. "Nee, das ist noch ein langer Weg. Und sicher ist gar nichts, wie wir heute gesehen haben. Mit der Offensive war ich schon zufrieden, mit dem Abwehrverhalten, da nehme ich mal unseren Torwart raus, über weite Strecken eher nicht. Aber wer Meister werden will, muss auch solche Spiele gewinnen."

Die Partie begann sehr zäh. Nach zehn Minuten stand es 5:5 und die Babelsberger, aktuell Tabellenzehnter, konnten die Partie durchaus offen gestalten. Doch es folgte eine bessere Phase der Gastgeber, die sich über 8:6, 11:9 bis zur Halbzeit auf 14:12 leicht knapp absetzen konnten. Doch sicher wirkte das alles nicht, zumal zahlreiche gute und auch klare Gelegenheiten einfach liegen gelassen wurden. Angriffe wurden teilweise nicht bis zu Ende gespielt und überhastet abgeschlossen. Oft wurde auch der besser postierte Nebenmann nicht angespielt.

Auch im zweiten Durchgang blieb die TSG weiter in Front: 17:14, 19:16 - es schien so, als wenn die Rot-Weißen alles im Griff hatten. Doch plötzlich gab es einen kleinen Knick im TSG-Gefüge. Wieder wurden beste Möglichkeiten ausgelassen, was unter dem Strich den Gegner stark machte. Babelsberg konnte sogar zum 21:21 ausgleichen. Plötzlich, nach einigen Undiszipliniertheiten von der Bank aus, mussten die Rot- Weißen sogar in doppelter Unterzahl spielen - gingen aber trotzdem mit 22:21 in Führung. Dann hatte Rechtsaußen Tim Dreßler eine ganz starke Phase und sorgte mit zwei schönen Toren dafür, dass seine Mannschaft acht Minuten vor Schluss eigentlich mit 24:22 sicher in Front lag. Es folgte das 25:23 und später das 27:25 und alles deutete auf einen Erfolg der Gastgeber hin. Babelsberg witterte nach weiteren ausgelassen Möglichkeiten der Rot-Weißen regelrecht seine Chance und konnte tatsächlich noch ausgleichen: 27:27.

Es folgte der letzte TSG-Angriff und deutlich war den Gastgebern jetzt die Nervosität anzumerken. Wer würde Sekunden vor dem Schluss zum Wurf ansetzen? Schließlich war es André Barnow, der hochstieg und sich gegen zwei Babelsberger kraftvoll durchsetzte.

Am Sonntag, Spielbeginn ist 15 Uhr, kommt es dann zum Derby. Die TSG muss bei der Handballspiel-Vereinigung Müncheberg/Buckow antreten.