Fahrzeug brennt auf Autobahn

Fürstenwalde (MOZ) Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag den Verkehr auf der A 12 Richtung Frankfurt (Oder) lahmgelegt. Zwischen Fürstenwalde-West und Fürstenwalde-Ost geriet nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw ein Pkw mit polnischem Kennzeichen in Brand. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Über die Unfallursache war am Dienstag noch nichts bekannt. Über mehrere Stunden bildete sich auf der Strecke ein kilometerlanger Stau, der durch das Stadtgebiet abgeleitet wurde.