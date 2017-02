Prignitz-Express bleibt liegen

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (MOZ) An einem Triebwagen des Prignitz-Expresses ist es erneut zu einem technischen Problem gekommen. Auf dem Bahnhof Hennigsdorf (Oberhavel) musste die Feuerwehr am Montagabend dessen Tank leer pumpen. Gegen 20.30 Uhr hatte der Lokführer des aus Richtung Neuruppin kommenden RE 6 die Hennigsdorfer Kameraden um Hilfe gerufen, weil das Fahrzeug der Baureihe 646 Diesel verlor. Ein Bahnsprecher sprach von 50 Litern, die sich in einem Zweittank befanden, der mit dem Haupttank verbunden ist. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet.