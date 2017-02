Glasfassaden sind Vogelkiller

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Glasfassaden, die in Berlin derzeit überall emporwachsen, werden für Vögel zunehmend zum Risiko. Laut Experten ist der Scheiben-Aufprall Todesursache Nummer eins bei fast allen Arten. In der Wildvogelstation in Wuhletal werden verunglückte Tiere wieder aufgepäppelt.

Die Anwohnerin in Köpenick hörte nur einen dumpfen Knall. Als sie die Balkontür öffnete, fand sie einen Sperber auf dem Bauch liegend. Instinktiv nahm sie den ausgeknockten Vogel sofort mit in die warme Wohnung. "Das hat das Tier vor dem Auskühlen bewahrt", erklärt André Hallau, Leiter der Wildvogelstation des Naturschutzbundes in Marzahn.

Er und seine ehrenamtlichen Mitarbeiter haben das Sperber-Weibchen in den vergangenen Tagen wieder aufgepäppelt. Der Vogel hatte Glück, dass er überlebte und wohl keine bleibenden Schäden zurückbehält. In der Tierklinik Düppel wurde neben einem Schädel-Hirn-Trauma zwar auch ein angerissener Sehnerv festgestellt. "Aber der wird sich nach Einschätzung der Tierärzte von selbst wieder regenerieren", so Hallau.

Der Unfall der Sperberdame ist längst kein Einzelfall. "Der Scheibenanflug gehört zur Haupttodesursache von Wildvögeln in Berlin", sagt Hallau. Die vielen neuen Glasfassaden würden besonders auch Wintergästen wie der Wacholderdrossel, Seidenschwänzen und Kernbeißern zum Verhängnis, die in der kalten Jahreszeit in der Stadt Futter suchen. Besonders tückisch für sie sind Glasfronten, in denen sich Bäume, Büsche oder freier Himmel spiegeln. Auch Dunkelheit spiele eine Rolle. "In der Zugzeit haben wir am BER an einem Morgen über 100 tote Vögel gefunden", berichtet Hallau.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat dazu gemeinsam mit der Schweizerischen Vogelwarte schon 2014 die Broschüre "Naturfreundliches Bauen mit Glas und Licht" veröffentlicht. Das Risiko steige nicht nur mit der Größe der Scheibe, sondern auch mit ihrer Transparenz, Reflexion und Ausrichtung, heißt es in dem Rundschreiben an Bauherren. Abhilfe könnten laut Experten Milchgläser, gemusterte und bedruckte Scheiben schaffen. Auch die Vermeidung von gläsernen Ecken könne das Risiko senken. "Es gibt intelligente Verfahren, die von Herstellern bereits ausprobiert werden, doch die Mehrheit der Bauherren nutzt diese leider noch nicht", sagt Derk Ehlert, Wildtierreferent des Senats. Dazu gibt es auch keinerlei gesetzliche Verpflichtung. "Umso wichtiger ist es, auf die Möglichkeiten des vogelfreundlichen Bauens hinzuweisen, denn die Tier-Verluste durch Scheiben-Kollisionen sind viel größer als viele denken", so Ehlert.

André Hallau, der seit 1997 die Wildvogelstation im Wuhletal leitet, hält besonders UV-reflektierende Markierungen, die nur für Vögel sichtbar sind, für einen sinnvollen Schutz. Der Vogelexperte empfiehlt zudem, Jalousien und Vorhänge vor den Scheiben zu lassen.

Kommt es trotzdem zur Kollision, rät Hallau, ähnlich wie die Frau aus Köpenick zu handeln: Den benommenen Vogel vorsichtig in einen Karton mit Luftlöchern packen, ins Warme bringen und die Wildtierstation anrufen. Denn draußen lauert auch die Gefahr, von Katze und Co gefressen zu werden. Wichtig sei auch, dass man das Behältnis schließen kann. "Damit der Vogel, wenn er aufwacht, nicht noch mal in Panik von innen gegen die Scheibe fliegt." Karton oder Käfig müssen allerdings groß genug sein. "Wir hatten schon einen Bussard, den hatten seine Helfer in einen Kaninchenkäfig gesperrt. Später waren seine Federn gebrochen".

Hat man eine artgerechte Unterbringungsmöglichkeit, spricht laut Hallau nichts dagegen, den Vogel selbst gesund zu pflegen. "Im Idealfall bis zu zehn Tage. Denn bei einem Schädel-Hirn-Trauma besteht immer noch die Gefahr, dass sich später ein Gerinsel bildet." Sich ein Wildtier aber langfristig anzueignen, sei dagegen verboten.

Die Sperberdame wurde am Freitag von den Wildtierrettern wieder an die Luft gesetzt. Ohne Startschwierigkeiten hob sie ab und flog den nächsten Baum an, um von dort aus erst einmal ein paar Nebelkrähen zu beobachten. Weil die Schützlinge von ihren Rettern beringt werden, gibt es manchmal ein Wiedersehen per Fernglas. So beobachten Hallau und seine Kollegen auch regelmäßig ein Habichtweibchen, das vor Jahren verletzt in Reinickendorf aufgelesen wurde. "Inzwischen hat es in der Jungfernheide über zehn Junge aufgezogen", freut sich der 54-Jährige. Unter anderem auch ein ebenfalls in der Wildvogelstation aufgepäppeltes Adoptivkind, das die Vogelretter dem Habichtweibchen vor Kurzem erfolgreich "unterschieben" konnten.

Die Berliner Wildvogelstation ist auf Spenden angewiesen und sucht deshalb Pflegepaten. Informationen unter Telefon: 030 54712892 und im Internet unter: berlin.nabu.de