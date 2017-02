Ex-DDR-Minister Diestel vermisst elitäre Persönlichkeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Zislow/Potsdam (dpa) Der letzte DDR-Innenminister und CDU-Politiker Peter-Michael Diestel vermisst bei Union und SPD elitäre Persönlichkeiten. "SPD und CDU müssen sich um Köpfe kümmern", sagte Diestel der Deutschen Presse-Agentur in Zislow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kurz vor seinem 65. Geburtstag. Insgesamt sei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zweifelsfrei die stärkste politische Kraft in Deutschland. "Aber dahinter kommt nichts".

artikel-ansicht/dg/0/1/1552272/