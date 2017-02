Warnstreik legt Busverkehr lahm

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Busverkehr im Landkreis Oder-Spree war am Dienstagmorgen weitgehend lahm gelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Busfahrer des BOS zum Warnstreik aufgerufen. Das betraf damit auch die Schulbusse; manche Eltern hatten sich darauf eingestellt, spielten Taxi, etliche Schüler warteten vergeblich an den Haltestellen.

Streikposten bei der BOS-Zentrale in Fürstenwalde: Die Busfahrer Axel Arndt, René Benz, Ingo Borowski und Thomas Purbs (v.r.) hielte am Dienstagmorgen von 3.30 Uhr bis gegen 8.30 Uhr bei eisiger Kälte die Stellung. © MOZ/Uwe Stemmler

Busfahrer René Benz hat am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, zwar ein von der Kälte gerötetes Gesicht. Müde und durchgefroren wirkt er dennoch nicht, obwohl er da schon seit 3.30 Uhr bei tiefen Minusgraden vor dem Eingang der Zentrale des Busverkehrs Oder-Spree (BOS) in der Fürstenwalder James-Watt-Straße ausharrte. Entschlossen und mit Wut im Bauch wirken auch die anderen Kollegen. Insgesamt 22 haben am Morgen den Streikposten besetzt. "Es waren sogar Kollegen hier, die gar keine Schicht hatten", sagt Benz stolz.

Gewerkschaftsfunktionär Marco Pavlik resümiert so: "Wir hatte im ganzen Kreis Oder-Spree nur vier Streikbrecher. In Erkner, Eisenhüttenstadt und Müllrose fuhr gar kein BOS-Bus raus, in Beeskow einer und in Fürstenwalde drei. Ich hoffe, die Arbeitgeber haben verstanden. Wir wollen den unbefristeten Streik vermeiden, aber wir sind bereit dazu." Die Entscheidung wird bald getroffen. Am Donnerstag werden die Verhandlungen im Tarifstreit fortgesetzt, Pavlik führt sie von Seiten der Gewerkschaft.

Die Gründe für den Warnstreik kann man so zusammenfassen: Die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs in Brandenburg wollen mehr Lohn, und zwar vier Prozent, damit die prognostizierte Inflation bis 2018 ausgeglichen wird. Außerdem soll die Sonderzahlung, das Weihnachtsgeld, von 512 auf 750 Euro steigen. Das klingt alles einfach, ist es aber nicht ganz, denn beim BOS werden die Mitarbeiter für die gleiche Arbeit nach verschiedenen Tarifen bezahlt, wer vor 2003 eingestellt wurde, bekommt den des öffentlichen Dienstes, wer danach kam, erhält weniger. "Die Arbeitgeber wollen das ausgleichen - zulasten der langjährigen Mitarbeiter", erklärt Pavlik.Ein Busfahrer, der neu anfängt, erhält 1900 Euro brutto.

Die DB Regio AG ist mit 51 Prozent am BOS beteiligt, 49 Prozent hält der Landkreis Oder-Spree. Verständnis für den Warnstreik hat Holger Auferkamp, Sprecher der Deutschen Bahn, nicht: "Die Tarifverhandlungen sind noch nicht gescheitert", erklärte er. "So etwas vorher auf dem Rücken der Kunden auszutragen, halte ich für schwierig." Aufgrund der kurzfristigen Streikankündigung sei es nicht gelungen, Busfahrer oder Busse als Ersatz zu finden, sagt Auferkamp. Er bestätigt, dass die Mehrheit der 76 Busse, die am Morgen normalerweise unterwegs sind, in den Depots blieben. Nur einige wenige Fahrer hätten nicht gestreikt.

Das hat am Morgen Folgen. 7.15 Uhr, Alt Buchhorst: Drei Mädchen stehen an der Haltestelle. Das Thermometer zeigt minus sieben Grad. Eigentlich sollte ihr Bus 7.11 Uhr halten. Aber er kam nicht. "Das ist noch nie passiert", sagt Paula (9). Vom Streik wissen sie und die anderen nichts. Ein Auto hält. Rudolf Mann sitzt am Steuer, seine Tochter auf dem Beifahrersitz. Der Vater hat von über Whatsapp vom Streik erfahren, bringt nun seine Tochter zur Schule und bietet den anderen eine Mitfahrgelegenheit an. "Streik ist ein legitimes Mittel. Das ist unsere Demokratie", sagt der Grünheider.

An mehreren Haltestellen stellen stehen zwischen Kagel und Grünheide Menschen. "Ich muss nach Bad Saarow, zum Klinikum", sagt Kurt Marten (67), der am Marktplatz zusteigen will. Max (13) und Christopher (13) müssen von dort nach Erkner.

Auf den Parkplätzen am Grünheider Löcknitz-Campus ist es etwas voller als sonst. "Eine Freundin hat auf MOZ-Online gesehen, dass Streik ist", sagt Susanne Scholze aus Kienbaum, die gerade ihre Kinder aussteigen lässt. "Ich hatte Angst, dass das Telefon nicht mehr still steht", sagt Jens Kwietschinsky aus dem Sekretariat der Grundschule zum Schulbeginn. Aber das ist nicht der Fall. Nur "sehr vereinzelt" seien Schüler nicht erschienen, lautet sein Fazit mittags.

An der Montessori-Schule in Hangelsberg haben sich die Eltern auch auf die Situation eingestellt. "Ich habe Montagabend Radio gehört und vom Stau erfahren", erzählt Anne Reinsberg aus Fürstenwalde, die neben ihrem eigenen gleich noch ein weiteres Kind gebracht hat. "Vielleicht wäre es im Frühjahr angebrachter gewesen zu streiken", sagt sie. "Wenn man etwas erreichen will, muss es schmerzhaft sein", sagt Marion Michel, Leiterin der Montessori-Grundschule. Der Klavierunterricht musste Dienstag ausfallen, weil die Lehrerin in Beeskow feststeckte. Dennoch kam auch die Schule glimpflich davon. Ein Teil der Kinder nutzt Privatbusse. "Bei uns haben gar keine Kinder gefehlt. Wir haben die Eltern per Whatsapp vorgewarnt", teilt Katja Klose, Sekretärin der FAW-Oberschule Briesen, mit. In der dortigen Grundschule fehlten nur "ganz vereinzelt Kinder", sagt Sekretärin Doreen Kuhn.