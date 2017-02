Selbstvertrauen zahlt sich aus

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Die Handball-Damen des Finowfurter SV aus der Verbandsliga trafen am Sonnabend in heimischer Halle auf den Tabellennachbarn Hennickendorf.

Nachdem die FSV-Damen das Hinspiel mit einem knappen 21:20-Sieg beendeten, erwartete man wieder eine spannende Partie. Diese sollte den vielen Fans des Finowfurter SV auch geboten werden, denn bis zum 9:8 lieferten sich beide Mannschaften zunächst einen offenen Schlagabtausch. Finowfurts Trainer Guido König nahm in der 20. Minute die Auszeit und fand klare Worte. Mehr Konzentration im Torabschluss und Vermeiden von technischen Fehlern war die Devise.

Die Ansagen fruchteten und die Schorfheiderinnen konnten sich über die Stationen 10:8, 12:9, 14:10 eine kleine Führung herausspielen.

In der Halbzeit ermutigte König seine Spielerinnen, auch mal durch gewagte Rückraumwürfe Tore zu erzielen. Lara Philipp und Celina Heinrich setzten dies gut um und bewiesen Mut und Selbstvertrauen. Auch Nadine Weber kam über gelungene Eins-gegen-Eins-Aktionen wieder zu schönen Treffern (15:12, 16:12, 19:12). In diesem Spiel wurde sichtbar, dass das Zusammenspiel zwischen den Damen und der aushelfenden A-Jugend immer besser funktioniert und man auf einem guten Weg ist.

Die Abwehr der Gastgeberinnen stand sicher und den Hennickendorferinnen gelangen lediglich noch einzelne Rückraumtore über ihre starke Aufbauspielerin. Beim Stand von 23:16 war auch den Gästen endgültig klar, dass es in Finowfurt nichts mehr zu holen gab. Am Ende setzten sich die Barnimerinnen mit 30:22 gegen Hennickendorf durch und freuten sich über zwei wichtige Punkte.

Das nächste Spiel bestreiten die Finowfurterinnen am 25. Februar um 14 Uhr in Grünheide. Um zu punkten, sollte an die guten Leistungen der letzten Spiele angeknüpft werden.