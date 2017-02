Oranienburger bei weltweitem Musikfestival

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Oranienburger Stonerpunk-Band "Gorillawolfmotherfucker" tritt am 17. Februar im Kreuzberger Club "Bi Nuu" in der Vorrunde des internationalen Musikfestivals Emergenza an. Das Festival wird in Turnierform an 150 Veranstaltungsorten in rund 30 Ländern ausgetragen. In der ersten Konzertrunde stimmt das Publikum darüber ab, welche Band im Wettbewerb bleibt, in den weiteren eine Jury. Die Oranienburger treten im "Bi Nuu" zunächst gegen sechs weitere Bands aus der Region an. Das Weltfinale findet im August beim Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber statt. Dem Gewinner winken neben einem Plattenvertrag Tourneen durch Europa und die USA. Beides würden "Gorillawolfmotherfucker" wahrscheinlich nicht ablehnen. "Uns geht es aber nicht darum zu gewinnen, sondern uns auch mal auf den größeren Bühnen präsentieren zu können", sagt Martin Grauke, Sänger und Bassist der Oranienburger Band. Das "Bi Nuu" gehört zu den angesagtesten Konzertclubs der Hauptstadt.