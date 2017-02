Lia und Amelie fliegen zu Gold

artikel-ansicht/dg/0/

Über 900 hatten sich angemeldet und wollten in der schmucken Arena um Medaillen kämpfen. Mit dabei auch fast 30 Leichtathleten von Empor. Mit den dort gezeigten Leistungen können die Trainer zufrieden sein und freuten sich mit ihren Aktiven über viele Bestleistungen und Medaillen. Fünfmal Gold, einmal Silber, siebenmal Platz vier und fünfmal Platz fünf waren die beachtliche Ausbeute der Sportler.

Aber es gab auch einige traurige Momente. So fehlten Marlon de Beer (12 Jahre) nur zwei Zentimeter auf Silber. Mit 4,44 Metern belegte er Platz vier im Weitsprung. Noch enger machte es Michelle Weinreich (12) ebenfalls im Weitsprung. Auch sie schaffte Platz vier mit 4,28 Metern, die gleiche Weite wie die Bronzemedaillengewinnerin, nur der zweite Sprung von Michelle war zwei Zentimeter kürzer.

Silber sicherte sich Lukas Friedel (10) im 800-Meter-Lauf, ebenfalls mit Bestzeit von 2:48,01 Minuten.

Die Goldmedaillen teilten sich die jüngsten Panketaler auf. Lia Steinfuhrt (9) flog auf 3,93 Meter im Weitsprung und war auch die Schnellste im 50-Meter-Sprint. Nach 8,12 Sekunden blieben die Uhren stehen. Sie setzte sich gegen 40 Sprinterinnen durch.

Auch Amelie de Beer (8) war an diesem Tag in Leipzig nicht zu schlagen, 8,21 Sekunden im 50-Meter-Sprint, 3,55 Metern im Weitsprung und 2:16,16 Minuten über 600 Meter bedeuteten immer Gold in einem großen Teilnehmerfeld. Die Trainer sind sich sicher: Hier wachsen zwei weitere Talente heran.

Eine schöne Begegnung hatten die jungen Talente noch im Anschluss, als sie die Gelegenheit hatten, Top-Athleten kennenzulernen. So die Staffelvierte der Olympischen Spiele 2016 in Rio, Rebecca Haase, oder den Olympiasieger im Speerwurf 2016, Thomas Röhler. Mit ihm kam es zu einem interessanten Wettbewerb: dem Streichholzweitwurf. Röhlers Bestwert beim Werfen eines handelsüblichen Streichholz liegt bei 32 Meter. Dagegen kam natürlich niemand an, deshalb gab es einen ganz besonderen Wettbewerb. Ein Dreier-Team sollte gegen den Sportler antreten. "Thomas Röhler hatte einen Wurf. Aus dem Dreier-Team wurden dann die Würfe addiert", erklärt Empor-Trainer Lutz Sachse. Wer wirft weiter, eine Dreier-Mannschaft oder der Olympiasieger? Auch Eltern von Empor-Sportlern versuchten es und qualifizierten sich für das Finale der drei besten Mannschaften. Sie können sich jetzt Olympiasieger-Besieger nennen. Mit 29,50 Metern siegten sie gegen die 22 Meter von Thomas Röhler. "Wer Lust hat: Einfach mal ausprobieren, es macht viel Spaß", rät Sachse.

Für die Empor-Sportler stehen noch einige Landesmeisterschaften an, bevor es dann in den Osterferien wieder in das Trainingslager geht. Eine Woche in tollen Umgebung wird in Bydgocz (Polen) trainiert.

Weitere Informationen zur Leichtathletik unter www.sg-niederbarnim.de