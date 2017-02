Erste Runde endet ohne Angebot

artikel-ansicht/dg/0/

Dienstag, 13 Uhr, Arbeitsgericht: Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Parteien seit der Kündigung. Anfang Dezember hatte der damalige Dezernent für Kultur und Soziales seine Papiere bekommen. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung war Bellay Gatzlaff wegen angeblich illoyalen Verhaltens fristlos entlassen worden. Wogegen der einstige zweite Mann im Rathaus juristisch vorging. Per Kündigungsschutzklage wehrte er sich gegen seinen Rauswurf und forderte eine Begründung ein.

Dieser sogenannte Gütetermin wird deshalb mit Spannung erwartet. Von den Medien, aber auch von Abgeordneten und ehemaligen Mitarbeitern der Stadtverwaltung Eberswalde. Wegen des großen Interesses war die Verhandlung kurzfristig in den größten Saal der Behörde verlegt worden. Auch Gerichtsdirektor Martin Guth nimmt in den Zuschauerreihen Platz.

Bellay Gatzlaff und Stefan Müller (Leiter des Rechtsamts im Rathaus), der neben Anwältin Anja Schmidt-Bohm die Stadt vertritt, nicken, etwas verspannt zwar, aber lächelnd einander zu. Richter André von Ossowski eröffnet die Verhandlung und kommt sogleich zur Sache, will wissen, welchen Anlass es für die fristlose, hilfsweise ordentliche Kündigung gab. Schmidt-Bohm erklärt relativ wortreich, dass die Begründung "sehr detailreich" sei. Die wolle man aber erst im Kammertermin darlegen.

Die Anwältin verweist auf eine "Vorgeschichte", die zu Beginn des Jahres 2015 ihren Anfang nahm. Sie spricht von "Vorfällen" und "Verhaltensweisen" des Klägers, die die "erforderliche Loyalität haben vermissen lassen". Von "Weisungen", denen sich Gatzlaff widersetzt habe, von "Entwicklungen", die sich "gegen den Betriebsfrieden" gerichtet hätten. Eskaliert sei der Fall am 24. November während einer Tagung der Stadtverordnetenversammlung, als Gatzlaff einen 48-seitigen Vortrag "in eigener Sache", wie Schmidt-Bohm sagt, hielt. Ja, so bestätigt die Anwältin der Stadt auf Nachfrage des Richters, dies sei der Anlass der Kündigung gewesen. Und nein, nach dieser Parlamentssitzung habe es kein Gespräch mehr mit Gatzlaff gegeben. Dafür aber vorher etliche, ohne Erfolg, so Schmidt-Bohm.

Richter von Ossowski resümiert: "Das ist doch alles noch recht nebulös." Andrea Wassermeyer, Gatzlaffs Anwältin, bezeichnet die Ausführungen der Gegenseite als "Wischiwaschi". Auf Nachfrage erklärt sie, dass es bislang "kein vernünftiges Angebot" seitens der Stadt für ihren Mandaten gegeben habe. Der letzte Vorschlag, "ordentliche Kündigung und ein warmer Händedruck", sei völlig inakzeptabel. Für Gatzlaff habe aufgrund der Vorwürfe das Wiederherstellen der Reputation oberste Priorität. Mit Blick auf die "exponierte Stellung" des Klägers und das offenbar zerrüttete Verhältnis regt Richter von Ossowski auch das Nachdenken über eine Trennung an - bei Zahlung einer "ordentlichen Abfindungssumme". Es folgt ein kurzer rechtlicher Verweis auf die Angemessenheit: pro Beschäftigungsjahr ein halber Monatsbruttolohn. "Als Orientierung", sagt er Richtung Stadt.

Heute gebe es kein konkretes Angebot, verneint Schmidt-Bohm die Frage nach einem Vergleich. "Aber wir sind gesprächsbereit", schlägt sie Verhandlungen jenseits des Gerichtssaal - bis zum Kammertermin - vor. Die Gegenseite signalisiert ebenfalls Bereitschaft zu Gesprächen. "Wir verschließen uns auch nicht einem Alternativangebot zu einem Stellenwechsel", gibt Wassermeyer zu Protokoll. Und so verlassen die Parteien nach nur 30 Minuten den Saal - ohne Ergebnis, mit dem Protokoll in der Hand.

Für die Zuschauer kein unerwarteter Ausgang. "Wir hätten uns schon mehr gewünscht", erklärt indes Wassermeyer hinterher im Interview. "Mal sehen, was die Vergleichsverhandlungen jetzt bringen." Denkbar wären etwa eine "adäquate Abfindung" oder eine "adäquate Versetzung". Prozessbeobachter haben schon mal gerechnet: Ordentliche Kündigung per 30. Juni 2017 und Abfindung - das könnte in der Entgeltgruppe E 15Ü eine höhere fünfstellige Summe ergeben.