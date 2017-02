Warnstreik traf die Schulen kaum

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Trotz des Warnstreiks der Busverkehrsgesellschaft Oder-Spree (BOS) am Dienstag früh haben sich die Unterrichtsausfälle an den Schulen in Grenzen gehalten. Nach übereinstimmenden Aussagen der Schulen kann davon ausgegangen werden, dass die Information zum Warnstreik über die Medien (auch die MOZ informierte schnell über Internet und Facebook am Montagnachmittag) die Eltern noch rechtzeitig am Montagnachmittag erreichte. "Unsere Eltern sind gut vernetzt, haben sich auch gegenseitig informiert und den Transport der Kinder selbst in die Hand genommen.Wir hatten fast gar keine Ausfälle", sagt Simone Rose, Schulleiterin in Tauche. Ähnliche Auskünfte geben Elke Lange, Schulleiterin in Friedland, und Elke Stier, Schulsekretärin in Lindenberg. Auch an der Europaschule in Storkow wird nur von Einzelfällen gesprochen, die nicht zur Schule gekommen seien. "Von unseren 300 Schülern haben am Dienstag 45 gefehlt, die Hälfte davon wegen Krankheit", sagte Astrid Kollwitz, stellvertretende Schulleiterin an der Albert-Schweitzer-Oberschule in Beeskow. "Das heißt, etwa 25 Schüler haben wegen des Busstreiks gefehlt." Ähnlich die Situation am Beeskower Rouanet-Gymnasium. Schon wegen Krankheit fehlten Schüler, wegen des Streiks hätten sich einzelne Schüler entschuldigt. Auch dass im Raum Beeskow die privaten Busunternehmen Halbasch und Schneider fahren, mag daran liegen, dass sich die Ausfälle in Grenzen hielten.