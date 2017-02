Kleine Könner begeistern

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (MZV) Das fußballerische Talent blitzte beim Agip-Cup mehrfach auf. "Es waren schon ein paar Könner zu sehen", sind auch Norbert Zarte "einige wunderbar anzuschauende Szenen" von den vier Nachwuchsturnieren in Erinnerung geblieben. Der SV 90 Fehrbellin hatte traditionell zum Budenzauber in die Rhinhalle eingeladen.

"Und bis auf einen Moment verliefen die Turniere auch so, wie man sich das als Gastgeber vorstellt - nämlich ohne Zwischenfälle", erklärte ein durchaus besorgter Matthias Loewe, Fußballchef der 90er. Beim D-Junioren-Wettbewerb stockte allen Beteiligen kurzzeitig der Atem. Mit Justin Fehler war ein junger Kicker aus Pessin auf dem Hallenflur, nicht auf dem Parkett, zusammengebrochen, musste sich mehrfach übergeben. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen zur näheren Untersuchung in die Ruppiner Kliniken gebracht. Loewe: "Er hatte zuvor in einem Spiel etwas abbekommen und war kreidebleich." Der SV 90 Fehrbellin brachte dem Jungen noch am Turniertag einen Trost-Pokal ans Krankenbett. Wir hoffen, es ist nichts Schlimmeres." Eine Rückmeldung vom Pessiner Trainer erreichte Loewe bisher nicht. Aber im Namen alle Ruppiner schickt der SV 90 Fehrbellin die besten Genesungswünsche nach Pessin, an die Adresse von Nachwuchstorwart Justin Fehler.

Ansonsten blieb es bei kleineren Blessuren. Weitaus erfreulicher war die Begeisterung, mit der alle Kicker von den Bambini bis zu den D-Junioren dem runden Leder nachjagten. Traumtor inklusive. "Und dass die Knirpse jubeln können wie die Großen, hat man auch gesehen, herrlich", strahlte Norbert Zarte, der die Fäden im Jugendbereich des SV 90 in seinen Händen hält.

Zarte, Loewe und viele weitere Helfer sorgten zusammen mit den Trainer der Teams für eine rundum perfekte Organisation. Die Tormusik spielte Mirko Schöntag ein, während Hallensprecher Peter Erdmann den noch jubelnden Torschützen benannte. Zudem begrüßte Letztgenannter bei der Vorstellung der Mannschaften vor jedem Turnier Spieler und Zuschauer in herzlicher Manier. Auf dem Feld hatten die Schiedsrichter Thorsten Foltin, Tom Kempf und Axel Schönknecht stets alles im Griff. Sie waren stets auch fürsorglich zur Stelle wenn doch mal die eine oder andere Träne floss. Die Rund-um-Versorgung komplett machten Susanne Loewe und Tina Foltin, die trotz zeitweiligen Dauerandrangs stets ein Lächeln hinterm Imbissstand auf dem Gesicht hatten.

Besonders viele Zuschauer zogen das F- und das Bambini-Turnier in die Rhinhalle. "Wir hatten bestimmt 150 Zuschauer da, die auch eine tolle Stimmung gemacht haben", freute sich Norbert Zarte. Und bei den ganzen jungen Kickern verzückte ein Talent aus Oranienburg alle Anwesenden. Sein Name: Jannis Ziemann. "Das ist ja eine Augenweide, was der Junge draufhat", so der einhellige Tenor auf der Zuschauertribüne. Ziemann wirbelte durch die gegnerischen Reihen, schoss Tore am Fließband, dirigierte wie ein erfahrener Hase seine Mitspieler auf dem Feld. Da wächst ein großes Talent in Oranienburg heran. Somit dürfte auch Ziemann zu den Könnern zählen, die Norbert Zartes beim diesjährigen Agip-Cup im Gedächtnis hängen bleiben.

