Eine Herausforderung für die Tänzerinnen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Plakate und Fahnen weisen schon seit Wochen darauf hin, dass diese Eisenhüttenstädter Tradition auch in diesem Jahr weitergeht - die Rede ist von der Tanzwoche. An neun Tagen werden wieder lokale und regionale, aber auch professionelle Tänzer über die Bühne im Friedrich-Wolf-Theater wirbeln. Los geht es am 10. März.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552290/

Die Theaterleiterin selbst hat in den vergangenen Wochen an den Castings der regionalen Tanzgruppen teilgenommen und freut sich, dass gute alte Bekannte wieder mit dabei sein werden. "Das Mixdorfer Schlaubegetümmel ist beispielsweise mit von der Partie", freut sich Regina Richter-Piehl. Aber auch die Finkenheerder Tänzerinnen vom TSC und vom Fastnachtsclub werden ihre aktuellen Choreografien zeigen, genau wie eine Gruppe der Frankfurter Tanzschule Golz-Glogener. Diese Öffnung der Tanzwoche in die Region ist der Theaterleiterin wichtig. Genau dafür wurde der Programmpunkt TanzArt (19.3.) geschaffen. "TanzArt bedeutet im übertragenen Sinne: "Wir tanzen auf unterschiedliche Art und Weise' und da es viele Gruppen in der Region gibt, sollen die hier neben den städtischen Vereinen auch eine Plattform bekommen." Schließlich wolle man die Vielfalt der Tanzlandschaft zeigen.

Die Eröffnung am 10. März ist den Gruppen aus der Stadt vorbehalten. Da werden das Tanzensemble kuz, Fire & Flame, Tanzlust Jung & Alt sowie die CarMa Chicks auftreten. Genau aus diesen Vereinen kommen auch die 17 Tänzer, die derzeit das Tanzprojekt "Urboun(ce)" einstudieren. Gastchoreograf ist der Berliner Axel "Micky" Schiffler. "Diesmal wird es um Breakdance gehen. Das ist eine große Herausforderung für unsere Tänzerinnen", betont Regina Richter-Piehl. Etwa zehn Minuten wird das Stück dauern, das in die Eröffnungsveranstaltung integriert ist. Genau dort kommt auch die Dancecompany P13 vom Tanzkreis Fürstenwalde zum Zug.

Die meisten Karten wurden bislang für die erste von zwei Kinderveranstaltungen "Tanz durch den Märchenwald" (12./13.3.) verkauft. Die Kindergruppen stoßen immer wieder auf großes Interesse.

Ein ausverkauftes Haus erhofft sich Regina Richter-Piehl auch für zwei andere Veranstaltungen. "Wir haben die Tap Factory dabei - eine weltweit erfolgreiche Show", betont die Theaterleiterin. Trommeln, Stepptanz, Hip Hop und Akrobatik sollen die Zuschauer am 15. März begeistern.

Tango-Fans kommen am 25. März bei "The Great Dance of Argentina" auf ihre Kosten. Und bei der "Nacht der Kurzen Stücke" (11.3.) sind nicht nur international erfolgreiche Tänzer zu erleben, sondern auch die gebürtige Eisenhüttenstädterin Janine Pißner. Und auch der "Orient Express" darf nicht fehlen. Die Bauchtanz-Show gibt es am 17. März auf der Kleinen Bühne.