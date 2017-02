B5-Baustelle: Kein Fertigstellungstermin in Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Die Bundesstraße 5 in Nauen bleibt weiterhin gesperrt. Einen offiziellen Termin für die Freigabe der Strecke ist vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen immer noch nicht in Sicht. Die Fertigstellung war ursprünglich für November terminiert worden, doch das ist längst Geschichte, schließlich wurde der Termin mittlerweile mehrfach verschoben.

Nachdem der Unmut in der Stadt wegen des Ausweichverkehrs und der damit einhergehenden Belastung durch Lärm und Straßenschäden im Zentrum weiterhin zum Ausdruck gebracht worden ist, hatte die Verwaltung nun in einem Schreiben an den für die Sanierung zuständigen Landesbetrieb für Straßenwesen eine Stellungnahme erbeten. Während der Stadtverordnetenversammlung informierte Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) zum aktuellen Status quo. So könnten die Bauarbeiten erst ab einer Temperatur von fünf Grad Celsius fortgesetzt werden, hieß es. Die Restarbeiten wie die Markierung der Knotenpunkte, die Herstellung der Bankette und der Einbau der Schutzplanken auf der B 5 sollen dann alsbald erledigt werden. Zeitangaben gab es keine.

Des Weiteren bedürfe es aus Sicht der Verwaltung eine Klärung dazu, wie die entstandenen Schäden an der Hamburger Straße, die durch den Umleitungsverkehr stark in Mitleidenschaft geraten sei, behoben werden, Stichwort Finanzierung. Bislang ist die Straße in der City nur notdürftig geflickt worden. Die Hoffnung der Stadtverwaltung: Das Land stellt eine 75-prozentige Förderung in Aussicht. Das letzte Wort dazu ist allerdings noch nicht gesprochen.