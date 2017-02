Tritt niemand gegen Bürgermeister Schulz an?

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Der Termin für Hennigsdorfs Bürgermeisterwahl steht so gut wie fest und soll mit der Bundestagswahl gemeinsam am 24. September stattfinden. Was gut sieben Monate zuvor fehlt, das sind die Kandidaten. Bislang hat niemand seinen Hut in den Ring geworfen. Auch die Opposition im Stadtparlament ist ratlos.

Das hat man von der FDP lange nicht gehört: Sie gehe optimistisch in die kommenden Wahlkämpfe. Ausdrücklich erwähnt wird dabei der um das Hennigsdorfer Bürgermeisteramt. Haben die Freie Demokraten etwa als erste Partei schon einen Kandidaten aus dem Hut gezaubert? Haben sie nicht, verrät ein Anruf bei Ortsvereins-Chef Benjamin Bengsch. Das mit dem Optimismus sei so allgemein gemeint gewesen.

Allerdings hatte man einen Namen in petto: Horst-Peter Stein. Der aber habe abgesagt. Um sich für eine Kandidatur zu entscheiden, sei es jetzt zu spät. Man hätte ihn früher fragen müssen. In der CDU wird übrigens geflüstert, dass es an Zeit für Stein nicht gemangelt habe. Schon im Herbst habe die FDP bei den Christdemokraten angeklopft, um Stein als gemeinsamen Kandidaten vorzuschlagen.

Haben die Christdemokraten etwa parteiintern schon ihre eigene Lösung gefunden? Die CDU-Fraktionschefin Birgit Tornow-Wendland verneint das. Frühestens zum Monatswechsel könnte eine Entscheidung anstehen. Und es klingt so, als schließe es Tornow-Wendland nicht aus, dass die CDU dann keinen Anwärter präsentieren kann.

Schon wird unter den im Stadtparlament vertretenen Oppositionsfraktionen darüber nachgedacht, gemeinsam zu beraten, wie man auf einer erneute Kandidatur des seit 1990 im Amt befindlichen Andreas Schulz (SPD) reagieren kann. Dabei hat dieser noch gar nicht verkündet, wann er sich zu einer weiteren Kandidatur äußern wird. Dennoch plagt die Opposition wohl schon jetzt die von Tornow-Wendland gestellte Frage: "Was machen wir, wenn keiner einen Gegenkandidaten hat?" Dass es nur den Kandidaten Schulz geben könnte, will die CDU ausschließen. "In der Demokratie ist es immer wichtig, eine Auswahl zu haben", argumentiert Tornow-Wendland.

Das sieht auch Ursel Degner, Fraktionschefin der Linken, so. "Wir akzeptieren Herrn Schulz als Fachmann. Sein Umgang mit dem Parlament entspricht aber nicht unseren Wünschen." Laut Degner gehen oftmals wichtige Informationen zuerst an die SPD.

Sowohl sie als auch Dr. Hans-Hermann Rönnecke vom Bürgerbündnis stehen Gesprächen über einen gemeinsamen Wahlvorschlag offen gegenüber. "Das muss dann aber schon ein sehr überzeugender Kandidat sein und keiner, nur um einen zu haben", mahnt Rönnecke. Ähnlich sieht es Degner. CDU, Linke und Bürgerbündnis wollen sich demnächst treffen, um diese Frage zu klären.