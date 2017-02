FSV Optik: Mit Spitzenspiel in die Rückrunde

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die Generalprobe beim VfB Germania Halberstadt verlief verheißungsvoll. Das Testspiel beim Spitzenreiter der Oberliga Süd hat der FSV Optik am Samstag mit 3:2 gewonnen. Jetzt kommt der Spitzenreiter der Oberliga Nord an den Vogelgesang.

Gleich bei Rückrundenstart am 18. Februar (Anpfiff: 13.00 Uhr), vor womöglich gut gefüllten Rängen, geht es für die Rathenower um mehr als die Festigung des zweiten Tabellenplatzes. Mit einem Sieg würden sie an den Altglienickern vorbei ziehen, die zwei Punkte Vorsprung haben, allerdings mit einem Punktspiel im Rückstand liegen. Das Hinspiel war mit 0:1 verloren gegangen.

Zu Beginn dieser Oberliga-Serie hatte Optik-Trainer Ingo Kahlisch noch davon gesprochen, dass es nach dem Abstieg aus der Regionalliga die wohl schwerste Saison werden dürfte. Von einem weiteren Abstieg ist am Vogelgesang längst keine Rede mehr. Stattdessen muss man sich dort mit der Realität auseinander setzen. Und die sieht so aus, dass sich der FSV Optik Rathenow momentan gut im Rennen um den erneuten Aufstieg befindet.

In der Regionalliga Nordost tummelt sich das Beste, was das Fußballland Brandenburg zu bieten hat. Neben dem FSV Union Fürstenwalde und dem FSV Luckenwalde treten dort der SV Babelsberg 03 und der FC Energie Cottbus an. Die glorreichen Zeiten in 1. und 2. Liga sind Geschichte für die Cottbusser. Sie belegen derzeit Platz 2 in der Regionalliga, vier Punkte hinter dem FC Carl Zeiss Jena. Am 25. März gastieren die Niederlausitzer in der havelländischen Kreisstadt.

Im Jahr 20 nach seinem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart trifft der FC Energie im Halbfinale des AOK-Landespokals auf den FSV Optik. Der Gewinner wird live zu sehen sein, wenn zu Christi Himmelfahrt, 25. Mai, alle Finalspiele der Landesverbände in einer ARD-Konferenz gezeigt werden. Die Sieger ziehen sodann in die erste Runde des DFB-Pokals ein und können sich hier und dort über attraktive Gegner aus dem Profilager sowie über ausführliche TV-Beiträge freuen. Steigt der FSV Optik überdies tatsächlich in die Regionalliga auf, überschreitet der Verein damit auch den hiesigen TV-Äquator. Ab der Regionalliga werden Zusammenfassungen bei rbb und MDR gezeigt. Rathenow wäre wieder regelmäßig im Fernsehen.