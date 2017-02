Werneuchener Handballer geraten aus der Spur

artikel-ansicht/dg/0/

Leider war der Spielerkader der Rot-Weißen noch mehr dezimiert. So startete man mit jungen Spielern und Reservisten sowie gemischten Gefühlen in die Partie.

Schnell gerieten die Werneuchener Handballmänner mit 5:1 in Rückstand. Im Verlauf der ersten Hälfte wurde klar, dass die Rot-Weissen an diesem Tag wieder nicht zu ihrer gewohnten Form fanden. Ungeordnet agierten sie im Angriff, aber auch besonders in der Abwehr. Die 19 Gegentore in 30 Spielminuten zeugten dann auch von einer nicht funktionierenden Abwehrformation.

Die zweite Halbzeit begann genau so katastrophal wie die erste Hälfte endete. Unkonzentrierte Abschlüsse gaben der Mannschaft aus Liebenwalde immer wieder die Gelegenheit, den Vorsprung zu vergrößern. Bei den Rot-Weissen kam dann sogar noch Trainer Denis Dumke selber zum Einsatz - eigentlich ein unzumutbarer Umstand bei dem ursprünglichen Spielerkader zum Saisonbeginn. Mitte der zweiten Hälfte gelang es zwar den Werneuchenern, das Spiel offen zu gestalten, doch der Torvorsprung war zu groß, um den Sieg der Liebenwalder nochmal abzuwenden. So verloren die Mannen vom SV Rot Weiß Werneuchen nach einer miserablen Vorstellung mit 23:33.

Schon am Sonnabend sollten die Werneuchener die Fehlerquellen abstellen, dann geht es in eigener Halle gegen den SV Jahn Bad Freienwalde II. Die Partie startet um 17.30 Uhr.