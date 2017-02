FIS-Präsident kann sich Abfahrts-Quali bei WM vorstellen

artikel-ansicht/dg/0/

«Man kann sich überlegen, ob man eine Qualifikation für die Abfahrt macht. Nicht unbedingt auf der WM-Strecke, sondern vorher. Das ist eine Möglichkeit», sagte der Schweizer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

In der ersten WM-Woche von St. Moritz waren in den schnellen Disziplinen einige Athleten aus Ländern ohne Ski-Tradition gestürzt und hatten sich zum Teil schwer verletzt. «Ich glaube, dass sich viele Fahrer aus diesen Nationen überschätzen. Die haben eine WM im Kopf, riskieren alles, und die Konsequenz sind schwere Stürze», sagte Kasper in St. Moritz. «In meinen Augen müssen sich auch Trainer und Athleten überlegen, wie viel Risiko können sie gehen.»