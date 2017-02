Carlo sichert dem JSV entscheidenden Punkt

artikel-ansicht/dg/0/

Marcel Thiel und Tarek Kienbaum konnten sich erwartungsgemäß in der oberen Hälfte nicht durchsetzen, aber Luca Dietrich und Carlo Kröger holten jeweils einen heiß umkämpften Sieg gegen den Prenzlauer Ersatzspieler Richard Aust - Zwischenstand 2:8. Bei einem Sieg von Thiel gegen Veronica Arndt hätte auch Kienbaum noch gute Chancen gegen Aust gehabt. Aber Thiel war diesmal nicht fit und musste sich am Ende im fünften Satz in der Verlängerung geschlagen geben - Endstand also 2:10.

Gegen den ESV II wollten sich die Schwedter unbedingt für die knappe Heimniederlage der Hinserie revanchieren. Auf jeden Fall sollte Mahmoud El Khatib eine Chance erhalten. Der Coach entschied sich für das Risiko und ließ Thiel in den Einzeln pausieren. Im Doppel gewannen Thiel/Kienbaum mit 3:0 gegen das schwächere Prenzlauer Duo, Kröger/El Khatib verloren in gleicher Höhe gegen das stärkere.

Aust, Stammspieler beim ESV II, konnte sich jetzt gegen Dietrich revanchieren und den Sieg im fünften Satz nach Prenzlau holen. Kröger und El Khatib fanden noch nicht zur erforderlichen Sicherheit und unterlagen jeweils mit 0:3, während Kienbaum sein Match sicher gewann.

Der 2:4-Zwischenstand war absolut nicht der erhoffte Start für den JSV. Erfreulicherweise steigerte sich der Gast wieder und gestaltete die folgende Runde komplett siegreich. Besonders erwähnenswert ist, dass El Khatib, obwohl er die ersten beiden Sätze gegen Victoria Arndt klar verloren hatte, nicht aufgab und am Ende diese Begegnung noch für sich entschied.

Kienbaum brachte sein Team sogar mit 7:4 in Führung, aber erneut setzte Aust ein Zeichen für die Gastgeber (Sieg gegen Kröger). Da aber El Khatib (3:1) und Dietrich (3:2) zwei hart umkämpfte Spiele gewannen, fühlten sich die Oderstädter beim Stand von 9:5 trotzdem weiter sicher auf der Siegerstraße. Nach El Khatibs 1:3-Niederlage gegen Aust hätte nun eigentlich Kienbaum gegen Victoria Arndt den Siegpunkt holen müssen. Aber er patzte und unterlag mit 1:3.Genauso erging es Dietrich gegen Johannes Steup.

Würde beim Stand von 9:8 nun Kröger gegen Henning Tauchert den Siegpunkt sichern? Erfreulicherweise behielt Tröger Nerven und Übersicht, nutzte seine größeren Spielerfahrungen und gewann das "Endspiel" in der Verlängerung des dritten Satzes.

Der knappe Sieg lässt den JSV in der Tabelle wieder vor Rot-Weiß Werneuchen und ESV Prenzlau II auf Rang 7 klettern und bringt sicher neue Motivation für die nächsten Spiele mit sich. Am kommenden Sonntag müssen die Schwedter nach Werneuchen. Im Hinspiel hatte es ein Remis gegeben. In bester Besetzung - sicher auch wieder mit Thiel - strebt der JSV auf jeden Fall einen vollen Erfolg an.