Von Bauern und Lehnsherren

Beiersdorf (MOZ) Mit der Sesshaftigkeit wurde ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen. Das Leben veränderte sich grundlegend. Es entstanden neue soziale Strukturen und große Bevölkerungseinheiten, die auch neue Regeln des Zusammenlebens erforderten. Es konnten sich neue Technologien entwickeln und alle das führte zu immer größeren Wohlstand und kulturellen Leistungen. Dies weckte auch Begehrlichkeiten. So blieben Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen nicht aus.

Die ausschließlich bäuerliche Gesellschaft trug nicht nur die Hauptlast, sondern sie stellte auch die Krieger. Besonders die vielen Kriegszüge im 9./10. Jahrhundert führten zu einem Niedergang der landwirtschaftlichen Produktion.

Zusätzlich veränderte sich durch die Feudalgesellschaft der Besitz von Grund und Boden. Alles Land wurde nun verliehen (Lehen), schließlich auch an die Bauern. Zwischen Fürst und Bauern standen die adligen Grundherren. Schließlich waren die Bauern nur noch bedingte Besitzer auf ihrem Land.

Die Kolonisten in "Ostelbien" bekamen Land in Form von Hufen (zwei oder maximal drei Hufen) zugeteilt, das sie entsprechend der Lehensverfassung bewirtschafteten und verwalteten. Das Flächenmaß Hufe entsprach einer Ackerfläche, die von einer Familie bearbeitet werden konnte, diese ernährte und war gleichzeitig auch eine Steuergröße.

Für Beiersdorf wurden über Jahrhunderte 78 beziehungsweise 84 Hufen angegeben, was 1850 bei der Separation 6218 Morgen entsprach.

Im Hochmittelalter war das Lehensverhältnis stets ein persönliches, das sich mit jedem Wechsel eines Lehnsherren ändern konnte. Die Bauern waren keine Sklaven und auch nicht völlig rechtlos.

Auf Grundlage der Lehensverfassung, durch die Zersplitterung des Feudalsystems und die Entwicklung starker Dorfgemeinschaften konnte die ländliche Bevölkerung sich einen gewissen Spielraum verschaffen, sich Rechte sichern.

Für Beiersdorf könnten die Bedingungen nicht so bedrückend gewesen sein, denn auf Grund der günstigen Lage an einem wichtigen Handelsweg entwickelte sich der Ort zu einem Städtchen mit einer bäuerlichen Bevölkerung, aber ohne einen ansässigen Lehnsherren. Und der zuständige Lehnsherr in Biesenthal, später noch das Amt, war weit entfernt.

Es gab, wie damals überall, was auch das Carolinische Landbuch von 1375 zu Beiersdorf bestätigt, adlige, klösterliche und bürgerliche Besitzungen, das heißt mehrere Lehnsherren im Dorf. Die besondere Stellung Beiersdorfs ist auch dadurch gekennzeichnet, dass es hier bis 1857 einen Lehnschulzen mit besonderen Rechten und Privilegien gab.

Mit den preußischen Reformen Anfang des19. Jahrhunderts war eine Neuordnung der Feldflur erforderlich, das heißt es erfolgte jetzt eine Trennung der Felder. Jeder der 16 beziehungsweise 18 Bauern und zirka acht Kossäten (Kleinbauern) erhielt entsprechend Land, das seinem bisherigen Besitz entsprach.

Die Dreifelderwirtschaft war nicht mehr durchführbar. Der Fruchtwechsel nach der Lehre von Albrecht Daniel Thaer setzte sich durch. Die Bauern konnten nun über ihren Besitz verfügen. Es gab davor allerdings großen Widerstand durch den Adel. Dieser erstritt die so genannten Ablösungsgesetze, die genau die Entschädigungsleistungen der Bauern an ihre Gutsherren regelten. Die Bauern mussten den Gutsbesitzer mit Geld oder Acker entschädigen, was aber soziale Folgen nach sich zog.

Unter Berücksichtigung der Verhältnisse für Beiersdorf könnte davon ausgegangen werden, dass hier die Verluste nicht so hoch ausfielen. Von den überaus günstigen Verhältnisse im 19. Jahrhundert profitierten auch viele Bauern. Das von den Bauernhöfen geprägte Angerdorf veränderte sich, es wurde deformiert. Es entstanden neue, großräumige Hofstellen, unter anderem an einer neuen Straße, der heutigen Ringstraße, am Rand des Ortes.