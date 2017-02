Deutsch-polnischer Brückenbauer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als 50 Frankfurter und Slubicer waren schon in der Reihe "My Life - Das Leben erzählen" zu Gast. Am Montag kam nun derjenige zu Wort, der als Ideengeber für den erfolgreichen Erzählnachmittag gilt: Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum. Das Interesse an seiner Person war groß, die Plätze in der Stadtbibliothek reichten kaum aus.