Petition für Einbahnstraße

Im Oktober vergangenen Jahres lag in der Rathauspost auch eine Unterschriftensammlung. Die Anwohner der nahe liegenden Ulmenstraße hatten sich mit einem Schreiben an den Bürgermeister gewandt, in dem sie den Wunsch äußerten, ihre Straße als Einbahnstraße zu deklarieren. Da sich damals nur ein Drittel der Anlieger zum Thema geäußert hatten, kam man im Rathaus nach Abwägung der Argumente zum Schluss, dem Wunsch nicht nachzugeben.

Das befriedigte die Ulmenstraßenanlieger ganz und gar nicht und auch aus den fünf in diese Straße mündenden anderen Straßen regte sich inzwischen der Unmut über die Verkehrssituation. Und so avancierte die Unterschriftensammlung nun gemäß Einwohnerbeteiligungssatzung zu einer Petition, über die in der Gemeindevertretersitzung abgestimmt werden muss.

Gerhard Weber erläuterte als Sprecher seiner Ulmenstraßen-Nachbarn im Ortsentwicklungs- und Bauausschuss das Problem, mit dem sie sich tagtäglich konfrontiert sehen.

Die Straße, so berichtete Weber, sei nur 3,50 Meter breit und es herrsche arge Bedrängnis, wenn sich zwei Fahrzeuge begegnen. Das sei vor allem in den Morgen- und Nachmittagsstunden der Fall, wenn die Eltern ihre Kinder in die Einrichtung im Verbindungsweg bringen oder abholen. Die schmale Straße müsse zudem den Verkehr aus fünf Querstraßen aufnehmen und es komme immer wieder zu gefährlichen Situationen. "Es werden regelmäßig Poller und Straßenschilder umgefahren und Unfälle mit Blechschaden sind fast an der Tagesordnung", berichtete Weber.

Die Gemeinde hatte - vor ihrer Ablehnung - eine Messstelle installiert, die die Verkehrsströme zählen sollte. Danach gab es keinen Grund, etwas an der Straßenausweisung zu verändern, wurde festgestellt. Gerade mal 226 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle. "Das entspricht einer geringen durchschnittlichen Belastung einer Anliegerstraße", hieß es. Ausgehend von 62 erschlossenen Grundstücken, bei einem Minimum von zwei Fahrzeugbewegungen pro Grundstück, gäbe es eigentlich nur sehr wenig Fremdverkehr, wurde begründet.

Die Anwohner sehen das anders, denn die Messung sei an der "verkehrsärmsten Stelle" erfolgt, als es zudem auch Straßenaufbrüche gab und die zweite Messrunde habe während der Ferien stattgefunden, sagte Weber.

Aus der Verwaltung kamen die Vorschläge, die Einmündung zur Lindenallee könne mit deren Ausbau ausgeweitet werden und man könne große Tempo-30-Symbole auf der Straße auftragen. Eine Einbahnstraßenregelung nur für die Ulmenstraße würde den Verkehr zudem ungerechterweise auf andere Straßen ausweichen lassen.

Das reicht den Anwohnern nicht, denn die Straße würde davon auch nicht breiter werden. Schon jetzt müsse der grüne Randstreifen als Ausweichmöglichkeit für sich begegnende Fahrzeuge herhalten und die darunter liegende Drainage zur Straßenentwässerung würde von den Fahrzeugen zerstört werden. Und im Sommer wehten Staubfahnen über die Grundstücke.

Im Ausschuss wurde nun überlegt, wie den Bürgern zu helfen wäre. Reinhard Sept (SPD), an diesem Tag Versammlungsleiter, schlug vor, es mit einer befristeten Einbahnstraßenregelung zu probieren. Die Kosten dafür wären überschaubar. Der Bürgermeister müsste sich dafür mit dem Straßenverkehrsamt in Verbindung setzen. Auch sollte man das Zählgerät noch einmal an der Stelle postieren, wo der Verkehr tatsächlich stattfindet. Der Beschlussvorschlag, mit dem man in die Gemeindevertretersitzung gehen wolle, wurde verändert. Weder die resolute Ablehnung einer Einbahnstraße noch die Einbahnstraßenregelung sollten es sofort sein, sondern man verabredete sich mit den Anwohnern zu einem Vor-Ort-Termin.

"Wir werden die neuen Zählergebnisse abwarten. Wir werden die Meinung des Straßenverkehrsamtes einholen und wir schauen uns in der Straße um", einigte man sich im Ausschuss.