Vom Millionen-Bau bis zur Bürste

artikel-ansicht/dg/0/

Spreenhagen/Hartmannsdorf (MOZ) 2,1 Millionen Euro will Spreenhagen für das neue altersgerechte Wohnhaus am Artur-Becker-Ring 1 bereitstellen. Es ist die größte Investition im Haushaltsplanentwurf 2017. Montagabend stimmten die Gemeindevertreter der Vorlage nach kurzer Diskussion zu.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552320/

Die Wände des ersten Geschosses stehen, aber seit der Winter eingekehrt ist, ruht die Baustelle am Artur-Becker-Ring 1. Dort entstehen 27 Wohnungen. Mindestens genauso viele Anmeldungen sind bereits eingegangen, sagte Amtsdirektor Joachim Schröder am Dienstag. Zusagen seien noch nicht erteilt, Anmeldungen weiter möglich.

Gut drei Millionen Euro kostet das Haus die Gemeinde. 2017 soll es fertig werden. Im Haushaltsentwurf stehen dafür 2,1 Millionen Euro. Weitere größere Investitionen sind laut Kämmerin Monika Priemer: Sanierung von Fassade und Eingangsbereichen Artur-Becker-Ring 28-32 (40 000 Euro), Kauf eines Kippers für Braunsdorf und weiterer Bauhof-Technik (40 000 Euro) und Anstrich der Fassade Bürgerhaus Markgrafpieske (15 000 Euro).

Insgesamt stehen Erträgen von rund 6,463 Millionen Euro Aufwendungen von 6,191 Millionen Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss von 272 000 Euro ergibt. "Die Zahlen können sich immer noch ändern", betont die Kämmerin. Größte Einnahmequelle sind Steuern und Schlüsselzuweisungen (3,9 Millionen Euro). Auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten mit rund 1,3 Millionen Euro das Schwergewicht - wobei der Großteil auf das Kita-Personal entfällt.

In der Gemeindevertretung war die Kämmerin nicht anwesend. "Uns liegt jetzt die kompakte Wunschliste vor", stellte Bürgermeister Bernhard Baumann fest, als er den Tagesordnungspunkt aufrief. "Ist auch die Tür fürs Ärztehaus drin?", erkundigte sich Liane Allmann. Die jetzige Tür gehe so schwer, dass oft ältere Menschen mit Gehhilfe davor stünden und sie nicht öffnen könnten. Da es sich um eine Modernisierung handele, müsste ein Teil der Kosten auf die Mieter umgelegt werden, sagte Schröder. Nachdem er dies einem der beiden Mieter, die die Tür zunächst gewünscht hätten, mitgeteilt habe, sei dieser vom Wunsch abgerückt. Konkret gehe es um zwei Türen im Erdgeschoss und eine im Obergeschoss. Für die unteren beiden liege ein Angebot für rund 9000 Euro einschließlich Elektrik vor, sagte Schröder am Dienstag. Derzeit warte man noch auf ein ausstehendes Angebot.

Markgrafpieskes Ortsvorsteher Erhard Miethke vermisste den bereits 2016 besprochenen Umbau des Chorraums der Alten Schule zu einer Wohnung. Nachfrage gebe es. Das Vorhaben sei im Vergleich mit anderen Wohnbauprojekten "exorbitant teuer", entgegnete Schröder. Im Entwurf stehen laut Monika Priemer aber Planungskosten von 2500 Euro. Kein Votum gab es zu Miethkes Wunsch nach einer Bürste für den Radlader. Ansonsten empfahlen die Gemeindevertreter einstimmig, dass die Kämmerin auf Grundlage des Entwurfs den Haushaltsplan machen soll.