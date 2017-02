Millionen-Investition in den Breitbandausbau

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552324/

Im Dezember hatte der Kreistag auf Initiative der CDU-Fraktion die Verwaltung beauftragt, einen Fördermittelantrag zum Bundesprogramm "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" bis zum 28. Februar vorzubereiten. Die Wito GmbH hat daraufhin ein sogenanntes Telekommunikationsinfragutachten hinsichtlich des zu wählenden Modells zum Breitbandausbau in Auftrag gegeben.

In der Vorlage wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass "erhebliche spezielle Kenntnisse im Vergabe- und Vertragsrecht und zu den Technologien in der Telekommunikation benötigt werden, um das Risiko von Fehlern im Verfahren und in der Realisierung zu begrenzen". Für die fachliche und rechtliche Unterstützung sollen deshalb 500 000 Euro bereitgestellt werden.

Um den Antrag stellen zu können, muss darüber hinaus der Eigenanteil des Landkreises in Höhe von zehn Prozent der Investitionssumme nachgewiesen werden. Bei einer maximalen Fördersumme von 13,5 Millionen Euro (Bund 7,5 Millionen, Land sechs Millionen Euro) seien 1,5 Millionen Euro im Haushalt abzusichern, heißt es.

Die notwendige Höhe der Fördersumme fußt auf dem technologischen Konzept des Netzausbau. Darin seien alle Bestandteile wie Leitungen, Verteiler und Anschlüsse von allen Telekommunikationsanbietern der Region mit ihren technischen Parametern dargestellt. Die finanzielle Summe ergebe sich aus dem Gutachten zum Stand der Breitbandausbaus im Landkreis und der vorgegebenen Maximalsumme je Förderantrag.

Die Mittel können entsprechend den Bedingungen auch von den Gemeinden in Anspruch genommen werden. Der Landkreis habe sich aber bereit erklärt, diesen Teil des Ausbaus der Breitband-Infrastruktur zu übernehmen, heißt es in der Vorlage.

Da die Zeit drängt, der 28. Februar rückt näher, soll die Antragstellung zunächst auf der Grundlage der Beschlüsse von Haushalts- und Finanzausschuss sowie Kreisausschuss erfolgen. Die Entscheidung des Kreistages, er tritt am 15. März zusammen, wird nachgereicht.

Die Bürgerinitiative "DSLnachBlumberg" kritisiert unterdessen die vom Kreis prognostizierte "Versorgungslücke". Im Kreis Oder-Spree liege diese bei 30 Millionen, in der Uckermark sogar bei fast 39 Millionen Euro. "Es ist erstaunlich, dass der Landkreis Barnim nur von einer Fördersumme von 15 Millionen Euro ausgeht", sagte Sprecher Philipp Schöning. Die Initiative befürchtet daher, dass entweder Bereiche nicht ausgebaut oder am Ausbau gespart wird. Dies heiße dann beispielsweise, dass ein Glasfaserkabel nur vor den Ort gelegt wird und nicht in diesen hinein oder sogar in die einzelnen Häuser, so Schöning.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Carsten Bruch, sieht in dem geplanten Vorstoß einen ersten Schritt. "In den nächsten Jahren müssen wir auf dem Gebiet weitermachen", sagte der Biesenthaler am Dienstag.