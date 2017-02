Kita hat jetzt eine Spielothek

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Die Kita Letschin hat im vergangenen Jahr beim Preisausschreiben des in Frankfurt/Main ansässigen Vereines "Mehr Zeit für Kinder" gewonnen. Der Preis: Eine große Spielesammlung, die für alle Altersgruppen der aktuell 109 in Letschin und Sietzing betreuten Kinder geeignet ist. "Wir bieten diese Ausleihmöglichkeit von Spielen jetzt in allen drei Häusern unserer Einrichtung an und sind damit auf eine große Resonanz gestoßen", informierte Kita-Leiterin Jana Behrend. Die Kindereinrichtung, die sich als Erziehungspartner versteht, hatte bislang mit Eltercafé, Entwicklungsgesprächen und Elternversammlungen einen engen Kontakt mit den Eltern gehalten. "Jetzt ist es uns noch besser möglich, uns auch über das Spielen zu verständigen", betonte Jana Behrend die Bedeutung dieses Austauschs. Denn an Hand der hochwertigen Spiele kann man sich auch darüber austauschen, welche Entwicklungsziele damit angestrebt werden. "Spielen ist für unsere Kinder die beste Möglichkeit zu lernen. Bei uns beginnt die Schulvorbereitung am ersten Betreuungstag, nicht erst im letzten Kita-Jahr", erklärte Jana Behrend.