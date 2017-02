Bio-Asse messen sich

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was ist Anämie? Wie verändert sich Hefe, gibt man osmotisch wirkende Stoffe hinzu? Woraus genau besteht eine Myelinschicht? Oder wie definiert man Fachbegriffe, die im Zusammenhang mit der Fortpflanzung von Weiden stehen? Fragen wie diese standen am Dienstag landesweit für die besten Biologie-Schüler Brandenburgs auf dem Stundenplan. Der Grund: der Regionalentscheid für die 22. Landesolympiade "Junger Biologen". Neben Frankfurt fand der Wissenstest zeitgleich in Cottbus, Kleinmachnow und Oranienburg statt.