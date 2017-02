Besitzer behält Reithalle weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Geschenke sollten immer wohl überlegt sein, damit sich der Beschenkte freuen kann und sich nicht Ärger einhandelt. Und andererseits der Schenker seine Freigebigkeit im Nachhinein nicht bereut. Jedenfalls reagierte Investor Andreas Flörke sehr überrascht, als er in der MOZ von Dienstag las, dass er seine Reithalle verschenkt hätte.

In Fredersdorf-Vogelsdorf werden tatsächlich seit Monaten überlegt und vorsichtige Erwägungen erhoben, die Riesenhalle aus Hoppegartener nach Fredersdorf zu holen. "Was ist da passiert?", fragt sich ebenso überrascht von der Aussage Flörkes nun auch der Fredersdorfer Sascha Geisler, der die Halle "geschenkt bekommen" hatte und sie dem Sport in der Gemeinde zur Verfügung stellen wollte.

Man habe doch des Öfteren darüber gesprochen und sich Informationen eingeholt, sei mit Gutachtern und Gemeindevertretern im Gebäude gewesen. Ergebnis: Ein Umzug würde funktionieren. "Wir waren uns einig", ist sich Geisler gegenüber der MOZ sicher.

In Hoppegarten habe man sehr wohl gewusst, dass die Fredersdorf-Vogelsdorfer Verwaltung und die Gemeindevertreter informiert wurden. Das Problem ist nun, wie sich nach mehreren Telefongesprächen herausstellt, dass der Hausmeister, der die Kontaktperson für die Fredersdorfer war, nicht mehr im Unternehmen tätig ist.

Flörke hatte 2011 das Grundstück gekauft und darauf inzwischen 46 seniorengerechte Mietwohnungen gebaut. Für die Stallanlage und die Pferdeweiden hat er unter Denkmal- und Naturschutzrichtlinien Pläne ausgearbeitet. Für die Halle hingegen gibt es lediglich einen Bestandsschutz.

Flörke seinerseits kann sich die Verwirrung nur so erklären: "Wenn jemand über die Dimension der Halle staunt und fragt, was ich damit vorhabe, sag ich immer ganz leger: ,Pack sie ein, nimm sie mit.' Genau das muss man offenbar wörtlich genommen haben." Allerdings habe er aktuell auch keine Abrisspläne für die 6300-Quadratmeter-Halle, sagt er, die aber instand gehalten und genutzt werde.