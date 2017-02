Marode Ortsdurchfahrten

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Der Frost frisst Löcher in die Straßen. Schon jetzt werden die Schäden sichtbar. Bund, Land und Kreis haben bereits Gelder in Millionenhöhe geplant, um die schlimmsten Strecken zu erneuern. Darunter sind auch Ortsdurchfahrten, die seit Jahren auf Geld warten.

Kreisstraße in der Uckermark: Zwischen Greiffenberg und Bruchhagen gibt es einen Plattenweg. Der soll noch in diesem Jahr verschwinden. Der Kreis und der Landesbetrieb Straßenwesen lassen mehrere Ortsdurchfahrten sanieren.

Nicht nur der Winter ist schuld daran, dass sich Autofahrer über den schlechten Zustand von Straßen beklagen. Zahlreiche Strecken in der Uckermark wurden weder auf modernen Standard umgerüstet noch für den immer schwerer werdenden Lastverkehr ertüchtigt. Das betrifft vor allem Gemeinde- und auch Kreisstraßen. Bei den Bundes- und Landesstraßen sieht es aufgrund millionenschwerer Investitionen in den vergangenen Jahren etwas besser aus. Dazu beigetragen haben vor allem die neue B 166 mit der Ortsumfahrung von Passow und die neue B 2, deren heiß umstrittenes Teilstück am Pinnower Kreisel kurz vor dem Abschluss steht.

Soeben hat der Landesbetrieb Straßenwesen die Liste der in diesem Jahr startenden Bauprojekte bekannt gegeben. Das Land hat seine Finanzen für die Sanierungen deutlich aufgestockt. Damit müssen sich Autofahrer schon bald auf Baustellen einrichten. Mit erheblichen Einschränkungen ist am Angermünder und Schwedter Autobahnzubringer zu rechnen. Der Ausbau der B 198 zwischen der Anschlussstelle Joachimsthal und dem Ziethener Kreuz wird nach jahrelangen Verhandlungen begonnen.

Ebenfalls auf der B 198 an der Autobahnabfahrt Gramzow beginnt ein Bauvorhaben zwischen der Anschlussstelle und dem Ortseingang Höhengüstow.

Größter Nachholebedarf besteht im gesamten Land Brandenburg wie auch in der Uckermark bei den Ortsdurchfahrten. Daher laufen jetzt die Planungen zur Sanierung der häufig stark in Mitleidenschaft gezogenen Abschnitte. In Prenzlau entsteht ein Verkehrsnadelöhr, wenn die Neubrandenburger Straße als Teil der B 198 aufgerissen wird.

Zu den wichtigsten Projekten eines 100-Millionen-Euro-Sanierungsprogramms des Landes gehört die Landesstraße 100 in der Ortsdurchfahrt von Milmersdorf. Hier wird schon seit vielen Jahren für eine Beseitigung der immer stärkeren Schäden gekämpft. Die Strecke ist eine der wichtigsten Querverbindungen innerhalb der Uckermark. Mit der Sanierung ab März verschwindet auch eine defekte Stelle, die bisher nur provisorisch repariert wurde. Der Landesbetrieb musste dort die Tragfähigkeit einschränken. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2018 dauern und verursachen eine Vollsperrung.

Fortgesetzt werden die teilweise bereits begonnenen Sanierungen an den Ortsdurchfahrten Casekow, Hammelspring und Klaushagen. Auch hierbei handelt es sich um Landesstraßen.

Der Landkreis Uckermark legt ebenfalls seinen Schwerpunkt in diesem Jahr auf die höchst maroden Ortsdurchfahrten. So soll der alte Plattenweg von Greiffenberg bis nach Bruchhagen verschwinden. Geld eingeplant ist weiterhin für die Sanierung der Ortsdurchfahrten von Storkow, Eickstedt, Lützlow und Seehausen.

Gerade bei den Kreisstraßen ist das Hemd aber weiterhin zu kurz. Vize-Landrat Bernd Brandenburg hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der Kreis mehr Geld für Investitionen benötigt. Die Uckermark verfügt über ein eigenes Straßennetz von mehr als 370 Kilometern.

Eine der wichtigsten Baustellen im Landkreis bleibt die Sanierung der Autobahn 11. Auch hier besteht noch Nachholbedarf. Der Verkehr auf der Achse zwischen Berlin und Stettin steigt weiter an. Der Landesbetrieb beseitigt daher das letzte Stück original erhaltener Reichsautobahn bei Schmölln. Hier mussten die Autofahrer schon die Spur wechseln, um halbwegs glimpflich vorwärts zu kommen.

Eine Fahrbahnsanierung nimmt die Autobahnmeisterei Gramzow in diesem Jahr zwischen den Anschlussstellen Pfingstberg und Gramzow vor. Nach Angaben von Autobahnmeister Lars Kähler geschieht das im Rahmen der kontinuierlichen Unterhaltungsarbeiten an der Strecke. Vom gefürchteten Betonkrebs - ausgelöst durch Alkali Kieselsäure Reaktion - seien die Uckermarkabschnitte nicht betroffen. "Toi, toi, toi", so Lars Kähler.