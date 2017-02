Ein Leben für den anderen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552330/

In Gold gefasst: Das Foto am Tag der Hochzeit - 65 Jahre ist das bei Erika und Gerd Krienke inzwischen her. Sie stützen einander bis heute. Das Foto im Goldrahmen schmückt seit vielen Jahren die Eberswalder Wohnung.

In Gold gefasst: Das Foto am Tag der Hochzeit - 65 Jahre ist das bei Erika und Gerd Krienke inzwischen her. Sie stützen einander bis heute. Das Foto im Goldrahmen schmückt seit vielen Jahren die Eberswalder Wohnung. © MOZ/Thomas Burckhardt

Ein Leben für Garten und Gemüse - das verbindet die Krienkes bis heute. Heute ist er mit 86 Jahren und sie mit 87 Jahren längst aus dem Arbeitsleben ausgeschieden. Am 10. Februar feierten sie inzwischen 65. Hochzeitsjubiläum. Eine Seltenheit. Ihr Kleingarten Am Pfingstberg ist geblieben. Noch heute pflegen die beiden ihn so gut es eben geht. In den Sommermonaten leben sie dort.

Viele Eberswalde kennen das Ehepaar noch aus der Zeit, als sie auf dem Marktplatz einen Gemüsestand und später ein Geschäft betrieben. Von 1985 bis zur Wende gab es den Laden. "Ich habe Eberswalde zu DDR-Zeiten satt gemacht", sagt Gerd Krienke nicht ohne Stolz. "Wenn Sie jemanden nach Gemüse-Krienke fragen, weiß fast jeder, wer gemeint ist", fügt er hinzu. Der 86-Jährige war für Einkauf und Transport der Lebensmittel zuständig, seine Frau arbeitete im Verkauf. "Zusammen arbeiten und leben, das hat immer gut funktioniert", sagt Erika Krienke.

Bevor es zu dem Gemüseladen kam, waren beide in verschiedenen Fleischereien in Eberswalde beschäftigt. Gerd Krienke ließ sich dann am VEB Kombinat Kraftverkehr zum Lkw- und Busfahrer ausbilden. An den Wochenenden verkaufte er auf dem Markt Gemüse von Bauern und Großhändlern der Region, bis dann das eigene Geschäft folgte.

Nach 65 Ehejahren und im hohen Alter angekommen, sieht das Leben des Paares heute sehr viel ruhiger aus. Seit mehr als 40 Jahren leben sie in ihrer Vierraumwohnung in Eberswalde- Nordend. Erika Krienke hat das Wohnzimmer mit bunt-bestickten Kissen und reichlich Sammeltassen bestückt. Über den Balkon fällt viel Licht in die Wohnung. An der Balkontür hängt auch das Hochzeitsfoto der beiden. Als junges Paar, mit Anfang 20, heirateten die beiden 1952 in Eberswalde - standesamtlich. In Fürstenberg/Havel folgte dann die kirchliche Trauung, weil die Eltern von Erika Krienke dort lebten.

Kennengelernt haben sich die Eheleute auf der Hochzeit der Schwester von Gerd Krienke. Erika Krienke, damals trug sie noch den Namen Klein, war dort mit ihrer Mutter zu Gast. "Ich wollte sie erst gar nicht begleiten", erinnert sie sich. "Es waren etliche junge Mädchen da, aber er hat mich genommen", beschreibt sie nüchtern. Beim gemeinsamen Tanz hätten sie sich verliebt. "So war das damals", sagt Gerd Krienke, der in der ehemaligen Neumark, im heutigen Polen, geboren ist. Dann ging alles recht schnell: Ein Jahr später wurde geheiratet, das erste Kind war auch schon unterwegs. Eine gemeinsame Wohnung fand das junge Paar auch in Erika Krienkes Heimat Eberswalde. Drei weitere Kinder würden folgen. "Unsere älteste Tochter ist 65 Jahre", sagt Gerd Krienke.

Alle Familienmitglieder an einen Tisch zu kriegen, sei nicht einfach, sagt Erika Krienke. Eine der Töchter sowie der Sohn leben noch in der Gegend. Zwei weitere Töchter bei Wien und in Sachsen. Zur Feier ihrer eisernen Hochzeit hatten die Krienkes einen Tisch in einem Restaurant reserviert und dort mit Verwandten gegessen. Am Folgetag hatte der Sohn zum Frühstück geladen. "Ein schöner Tag", sagt Erika Krienke.