Staatsschutz ermittelt nach Plakat-Aktion

Bernau (MOZ) Nach mehreren Plakatierungsaktionen in Bernau und auf einer Autobahnbrücke über der A10, die sich auf die Bombardierung Dresdens 1945 bezogen, ermittelt jetzt der Staatsschutz der Polizeidirektion Ost. Zuerst waren die Beamten am Montagnachmittag zu einem Jugendklub in der Breitscheidstraße gerufen worden. Dort hatte jemand den Schließzylinder und eine Scheibe der Eingangstür mit Tapetenkleister beschmiert und das Plakat hinterlassen. Am Dienstagmorgen wurde auf einem Parkdeck der Bahnhofspassage in der Börnicker Chaussee ein weiteres Plakat gleichen Inhalts entdeckt.