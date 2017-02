Siegesserie der Preußen in der Halle

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Eine überaus erfolgreiche Hallensaison liegt hinter den Fußball-A-Junioren des SV Preußen Beeskow. Die ältesten Nachwuchs-Kicker der Kreisstädter nahmen in der Winterpause an drei Turnieren teil - und dreimal konnten sie den Sieger-Pokal entgegennehmen, zuletzt in Guben.