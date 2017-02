Landarzt mit Faible für Historie

artikel-ansicht/dg/0/

Team: Heidemarie und Dr. Hans-Georg Hempel leben in Küstrin-Kietz. Sie arbeitete mit in der Praxis. © MOZ/Doris Steinkraus

Die Episode mit dem Esel, mit dem Dr. Hans-Georg Hempel durch Küstrin-Kietz spazierte, währte nur einige Monate. Bei vielen im Ort hat sich dieses Bild jedoch eingeprägt. Die Sache hatte eine Vorgeschichte. "Ich hatte die Vorstellung, dass ein Landarzt auch reiten müsste", erzählt er schmunzelnd. Das sei natürlich Quatsch gewesen. Aber er habe sich dann doch ein Pferd angeschafft. "Dabei war ich völlig unsportlich." Die Sache machte jedoch Spaß. Und wenn es mal einen turnusmäßigen Hausbesuch gab, kam er auch schon vorgeritten. Als das mit dem Reiten nicht mehr das Richtige war, gab er das Tier ab, besorgte sich besagten Esel. "Esel sind aber Gesellschaftstiere", erzählt Dr. Hempel. "Auch unsere Isabella wollte immer, dass jemand bei ihr ist. Sie hat laut geschrien, wenn niemand da war. Das konnte ich dann nicht mehr mit ansehen." So hat er Isabella zu Thea Müller nach Buschdorf gebracht. Sie war seine Patientin und er wusste, dass sie Esel hält. Dort fühlt sich Isabella bis heute wohl.

Von 1968 an bis kurz vor der Wende leitete Dr. Hempel das Landambulatorium in Letschin. Die Zeit in Letschin hat viele Episoden in sein Gedächtnis gebrannt. Von den Ausbauten, die man oft nicht mit dem Auto erreichen konnte und deshalb zu Fuß aufsuchen musste, oder von den alten Bauern, die dem Arzt erst mal die Tiere im Stall oder sonstige Neuerungen zeigten. Oder von den Naturalien, die Patienten in die Praxis brachten oder bei Hausbesuchen in den Arztkoffer steckten. "Ein Landarzt braucht nie um frische Eier fürchten", lacht der 80-Jährige.

Das blieb auch so, als er von Letschin nach Alt Tucheband zog. Er wollte ruhiger treten und folgte dem Ruf seines Kollegen Dr. Dieter Weinreich aus Manschnow. Der warb ihn, um in Alt Tucheband und Küstrin-Kietz die Außenstellen des Manschnower Ambulatoriums zu übernehmen. Zu jener Zeit schon verwitwet, bescherte ihm der Urlaub einer seiner Schwestern auch privat einen Neuanfang. Eine seiner Schwestern hatte für sich selbst eine Urlaubsvertretung organisiert. Daraus wurde mehr. Fast 25 Jahre sind Heidemarie und Hans-Georg Hempel verheiratet. Mit ihr startete der Arzt 1992 auch beruflich noch einmal neu. Die Ambulatorien lösten sich auf, die Ärzte gingen in die eigene Niederlassung. Er habe sich damals bewusst entschieden, in Küstrin-Kietz ein Haus mit eigener Praxis zu bauen. Sogar ein kleiner Laden, in dem seine Frau weiter für "Quelle" Waren anbieten wollte, wurde gebaut. "Wir dachten, angesichts der offenen Grenze würde der Ort aufblühen und sich rasant entwickeln", blickt Heidemarie Hempel zurück. Doch es sei anders gekommen. Sie organisierte viel rund um den Hausbau, übernahm die Büroarbeit und stieg schließlich komplett bei ihrem Mann ein. Sie erlebte mit ihm, was es heißt, ein Landarzt zu sein. Ob nachts oder am Wochenende, die Patienten riefen an oder standen vor der Tür. Selbst, als schon offiziell Ärzte in der Region den Notdienst absicherten, kamen viele Patienten lieber direkt zu ihm. Manchmal auch wegen Nichtigkeiten, worüber er sich dann geärgert habe, gesteht Dr. Hempel. Aber das gehöre eben auch irgendwie zu einem Landarzt, einer Spezies, die langsam ausstirbt.

Dr. Hempel, im Fläming als Sohn eines Landpfarrers aufgewachsen, kam nach dem Studium durch seinen Bruder nach Frankfurt. Als er seine mehrjährige Praxisausbildung abgeschlossen hatte, lockte ihn das Angebot in Letschin. Dort verdiente sich der Mediziner auch Sporen mit seiner Leidenschaft für alles Historische. Bei seinen Fahrten zu den Patienten fiel ihm oft die Bockwindmühle in Wilhelmsaue ins Auge. Er habe mit dem Denkmalpfleger, Baubetrieben und Leuten von der LPG gesprochen. "Wahrscheinlich habe ich ganz schön genervt", blickt Dr. Hempel zurück. Er erreichte jedenfalls, dass die Mühle schon zu DDR-Zeiten gesichert wurde, hieß fortan "Mühlendoktor". Sein Fahrer damals war Detlef Sommerfeld, dem er nach der Wende zu einer ABM an der Mühle verhalf und der heute als leidenschaftlicher Windmüller durch das sanierte Bauwerk führt.

Aus seiner Zeit in Letschin stammt auch die Hinwendung zur preußischen Geschichte. Gastwirt Wolfgang Bartsch hatte den Anstoß gegeben. So war er auch dabei, als Letschiner in einer Nachtaktion das Alte-Fritz-Denkmal wieder aufstellten und damit den Unmut der Oberen auf sich zogen. Heute wirkt der Mediziner im Verein für die Geschichte Küstrins mit. "Aber richtige Verdienste habe ich gar nicht", sagt er bescheiden. Ihn habe die Ehrung, die auf Vorschlag der Gemeinde erfolgte, jedoch sehr gefreut. Letztlich wurde damit sein Lebenswerk anerkannt. Nicht zuletzt war Dr. Hempel als Vorsteher der Gemeindevertretung Alt Tucheband 1992 auch Gründungsmitglied des Amtsausschusses Golzow. Einziger Wehrmutstropfen für den Geehrten: Er hat keinen Nachfolger für seine Praxis gefunden. Sie verwaist weiter.