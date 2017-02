96 Viertklässler am Ball

artikel-ansicht/dg/0/

Konzentration und richtiger Einsatz: In der Kurstadthalle rannten, sprangen und warfen die Schüler am Mittwoch mit viel Elan. Die Kinder der Grundschule Seelow traten in gelb-leuchtenden Trikots an. © MOZ/Birte Förster

Die Theodor-Fontane-Grundschule in Bad Freienwalde veranstaltete am Dienstag das Zwei-Felder-Ball-Turnier in der Kurstadthalle. Seit inzwischen 15 Jahren richtet die Grundschule das Turnier einmal jährlich aus, berichtete Sportlehrerin Anke Zachow, die auch als Schiedsrichterin im Einsatz war. Bevor es die Kurstadthalle gab, fand das Turnier in der Sporthalle KT 60 statt.

Angespornt werden mussten die Schüler nicht, sondern versuchten mit Begeisterung den Ball in die richtige Richtung zu werfen. "Die sind immer Feuer und Flamme", weiß Anke Zachow aus Erfahrung. An der Veranstaltung, die im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia" läuft, nehmen laut Anke Zachow Mannschaften von acht Schulen teil. Den ersten Platz belegte die Golzower Grundschule, den zweiten die Seelower Grundschule, die Grundschule vom Küstriner Vorland eroberte den dritten Platz.

Zu den weiteren Teilnehmern zählten neben der Fontane-Grundschule die Käthe-Kollwitz-Grundschule aus Bad Freienwalde sowie die Insel-Grundschule aus Neuenhagen. Mit dabei waren auch die Salvador-Allende-Grundschule aus Wriezen sowie die Grundschule Dolgelin.

Mit jeweils zwölf Spielern pro Mannschaft waren von acht teilnehmenden Schulen insgesamt 96 Schüler an dem Turnier beteiligt. Das Sportereignis richtet sich ausschließlich an die vierten Klassen.

An den Rändern verfolgten einige Eltern den Verlauf der Spiele. Jeweils zwei Mannschaften spielten in der großen Halle gleichzeitig. Zehn Runden folgten auf den Spielfeldern am Dienstagvormittag.

Welche Kinder an dem Turnier teilnehmen, entscheiden laut Anke Zachow jeweils die einzelnen Schulen. "Wir suchen die besten Schüler aus", erklärte die Sportlehrerin. Bereits im Sport-Unterricht würden die Schüler der beiden vierten Klassen das Zwei-Felder-Ball-Spiel regelmäßig trainieren. Die Teilnahme am Turnier sei aber letztendlich freiwillig.