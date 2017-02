Frankfurts beste Spürnase

artikel-ansicht/dg/0/

Ivos letzter großer Fahndungserfolg liegt noch nicht lange zurück. Vor knapp vier Wochen stellte er einen mutmaßlichen Autoknacker, der vor der Polizei flüchtete. "Ivo nimmt die Spur auf und sucht auf Kommando. Meine Aufgabe ist es, den Hund zu lesen, ihn laufen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass er den Erwartungen gerecht wird", erklärt Marco Friedrich. Der 43-Jährige ist Hundeführer bei der Bundespolizei. Er und Ivo sind seit sieben Jahren ein Team. Gemeinsam haben sie schon zahlreiche Autodiebe, Einbrecher und andere Straftäter gestellt - Ivos Erfolgsquote ist beachtlich.

Von den rund 650 Diensthunden der Bundespolizei sind vier in der Inspektion Frankfurt im Einsatz. "Zwei sind reine Schutzhunde, zwei sind auch als Sprengstoff-Spürhund ausgebildet", erklärt Thilo Krause, Diensthundewart der Bundespolizeidirektion Berlin. Die Ausbildung der Tiere beginnt, wenn sie ungefähr ein Jahr alt sind. Die meisten sind Belgische Schäferhunde, so wie Ivo. "Sie sind belastbar und eignen sich einfach am besten", erklärt Thilo Krause. In der etwa einjährigen Ausbildung macht er sich den Spieltrieb der Tiere zunutze. "Wir arbeiten mit Futter und Spielzeug und manchmal dürfen die Hunde auch zubeißen - ich trage dann natürlich Schutzkleidung", sagt der Polizeioberkommissar. Nach bestandener Prüfung sind die Tiere bereits für den Einsatz bei der Bundespolizei.

Der besteht in Ivos Fall aus Streifendienst und Personenkontrollen entlang der deutsch-polnischen Grenze. Zudem wird der Diensthund von der Landespolizei zur Unterstützung angefordert. Aber auch Demonstrationen, Fußballspiele, Staatsbesuche und Gipfeltreffen werden von Marco Friedrich und Ivo begleitet. "Beim G8-Gipfel in Heiligendamm standen wir nur einen Meter entfernt von US-Präsident George W. Bush", erinnert sich der Hundeführer.

Unvergesslich geblieben ist ihm auch ein Einsatz in Storkow, wo Ivo die Täter nach einem Supermarkt-Einbruch über mehrere Grundstücke und Zäune hinweg verfolgte, ehe er ihrer habhaft wurde. "Hunde sind keine Waffe", betont Marco Friedrich. Im Umgang mit Verdächtigen müssen sie aufs Wort gehorchen. Bleibt der Flüchtige stehen, dürfen sie ihn nur verbellen. Erst wenn der Gegner angreift oder sich wehrt, beißt der Hund zu und lässt erst auf Kommando wieder los. Aber häufig genüge schon Ivos bloße Anwesenheit, um schwierige Situationen, beispielsweise bei Demonstrationen, zu entspannen. "Einsatztaktisch gesehen ersetzt ein Hund schon mal eine ganze Gruppe", sagt Ausbilder Thilo Krause.

Nach Feierabend leben die Diensthunde übrigens bei ihren Hundeführern und deren Familien. Dann ist Ivo "ein ganz normaler Hund", sagt Marco Friedrich. "Er ist lieb, zutraulich, spielt gern mit meinen drei Kindern und liebt es, wenn man ihn am Bauch krault." Nur Fremde auf dem Hof möge er gar nicht. Mit seinen sieben Jahren steht Ivo im Zenit seiner Laufbahn. Mehrmals im Monat wird er fortgebildet, hinzu kommen regelmäßige Jahreseinsatzprüfungen. Und wenn er irgendwann einmal aus dem aktiven Dienst ausscheidet, darf er bei Marco Friedrich seinen Ruhestand genießen.