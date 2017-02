Bezaubernde Buchstabenkunst

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Bezaubernd - so lässt sich knapp zusammenfassen, was Christin Stapff künstlerisch macht. Die Social Media Managerin hat sich der Kalligraphie, dem Lettering und Aquarellieren verschrieben. Und beginnt demnächst einen Kurs für Interessierte in der Arche.

"Es ist so schön, wenn Du lachst" - ist ein Spruch, der, in schönsten Schnörkeln geschrieben, an der Wand in Christin Stapffs kleiner, gemütlicher Wohnung hängt. Aber auch "Sag einfach ja für die Reise mit mir". Daneben tummeln sich meist in Rosé gehaltene Bilder. Etwa ein Einhorn, oder aber in kräftigem Blau und Gold eine Art Galaxie. "Mädchenkunst nennt die 28-Jährige das, was sie da schreibt und zeichnet. "Ich habe schon immer gern gemalt und nutze dieses Talent auch für meine Arbeit", erzählt Christin Stapff, die als Redakteurin und Videojournalistin bei TV-Firmen in Berlin gearbeitet hat. Jetzt ist sie Social Media Managerin. "Menschen, die in den sozialen Netzwerken wie youtube, instagram oder facebook unterwegs sind, haben oft auch so viele Follower, also Anhänger, dass sie deren Kommentare nicht mehr selbst beantworten können. Dafür bin ich da. Aber auch, um Kampagnen zu gestalten. Und dazu nutze ich auch mein zeichnerisches Talent. Ich bin also eine Art PR-Managerin im sozialen Netzwerk", erklärt sie fröhlich.

Für sich selbst hat sie die Kalligraphie entdeckt. Das ist die Kunst des schönen Schreibens ohne abzusetzen und mit Hilfe der Feder. Das Lettering bedeutet, die Buchstaben noch schön auszuschmücken. Etwa mit Hilfe sogenannter Brush-Pens, also Pinselstiften. Wichtig beim Lettering sei, dass man dicke Ab- und dünne Aufstriche male. Wer sich mit der Kalligraphie und dem Lettering befasse, der tue sich auch etwa Gutes, denn beides seien Achtsamkeitsübungen, die helfen würden, Stress zu vergessen, weil man sich visuell und motorisch konzentrieren müsse. Das dritte ihrer Lieblingskünste ist das Aquarell. "Bei mir geht es nicht darum, detailgetreue Landschaften zu fabrizieren, sondern einfach nur schöne Bilder. Das können auch phantasievolle Galaxien sein", sagt die Neuenhagenerin.

Am 27. Februar wird sie ihren Malkurs in der Arche starten. 15 Plätze gibt es. Und wer mag, der kann am kommenden Montag um 18.30 Uhr schon mal in der Carl-Schmäcke-Straße 33 reinschnuppern, bevor es eine Woche später dann richtig und auch mit Teilnahmegebühr losgeht. Acht Wochen geht der Kurs für Erwachsene. "Gern würde ich auch mit Kindern malen", sagt die 28-Jährige, die eine enorme Freude versprüht. Ihr großer Traum: Sie möchte eines Tages von ihrem Talent leben können. Und das, was sie malt, als textile Kunst gestalten können. Gern aber gibt sie auch im Internet oder bei Tagesworkshops weiter, was sie selbst kann.

Wer mehr über Christin Stapff erfahren und bei ihr lernen möchte, der sollte sich für den Kurs in der Arche anmelden, Tel. 0157 50110049. Mehr über sie gibt es im Internet auf der Homepage: www.maedchenkunst.de